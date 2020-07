Foto: RICHARD HEATHCOTE / POOL

Giroud stupheadet Chelsea nærmere Europa

(Chelsea-Norwich 1–0) Olivier Girouds scoring ble kampavgjørende for et Chelsea-lag som økte luken til Leicester og Manchester United.

For mindre enn 10 minutter siden

Norwich-manager Daniel Farke manet eget lag til «å spille for æren», og lenge sto de nedrykksklare kanarifuglene godt imot presset fra Chelsea.

Olivier Giroud, som fikk tillit på topp over Tammy Abraham, hadde flere gode sjanser i den første omgangen, men enten var avslutningene for svake eller så var Tim Krul for god mellom stengene. Til slutt ropte Giroud i frustrasjon over egen prestasjon.

Ett minutt før pause ropte han av glede og lettelse. Amerikanske Christian Pulisic slo ballen inn fra venstrekanten, og i luften er det få som slår franskmannen. Giroud kjempet til seg rom inne i boksen, og stupheadet Chelsea i ledelsen.

Norwich og Alexander Tettey kom ut av oppgjøret med æren i behold, og klarte tidvis å sette hjemmelaget under press. Det var likevel Frank Lampards menn som var det førende laget, men til tross for flere store sjanser i andre omgang, ble det med det ene målet fra Giroud.

Det kan bli svært viktig i sesongavslutningen.

les også Roser Solskjærs utvikling som United-sjef: – Han er ikke lenger Molde-manageren

For Chelsea handler alt om å komme topp fire i Premier League. Det er hovedsakelig Chelsea, Manchester United og Leicester som kjemper om 3.- og 4.-plassen, og hvert poeng blir viktig i innspurten.

Etter kveldens seier, og med en kamp mer spilt enn motstanderne, er Chelsea fire poeng foran på tabellen. De har igjen tøffe kamper mot Liverpool og Wolverhampton, mens Leicester og United blant annet skal møte hverandre.

Tidligere i dag spådde TV 2-kommentator Kasper Wikestad overfor VG at Chelsea og Ole Gunnar Solskjærs menn blir lagene som kaprer de to siste Champions League-plassene.

Liverpool og Manchester City er allerede kvalifisert.

Kveldens oppgjør var Alexander Tetteys 100. kamp i Premier League for Norwich.

Publisert: 14.07.20 kl. 23:08

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 35 30 3 2 76 – 27 49 93 2 Manchester City 35 23 3 9 91 – 34 57 72 3 Chelsea 36 19 6 11 64 – 49 15 63 4 Leicester City 35 17 8 10 65 – 36 29 59 5 Manchester United 35 16 11 8 61 – 35 26 59 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser