Molde-leiren om gullkampen: – Vi har en fordel

HAUGESUND (VG) Inne i den syvende serierunden er det Molde og Bodø/Glimt som kniver om å ligge øverst på tabellen. I Molde-leiren er det likevel ingen tvil om hvem som kommer til å stikke av med tittelen.

– Hvem leder tabellen?

Det spørsmålet stilte Molde-trener Erling Moe til VG med et smil om munnen etter seieren over Haugesund lørdag kveld. Sekvensen med Erling Moe kan du se under.

– Jeg synes at vi lever godt med situasjonen. De (Glimt) får alt de fortjener. Vi får jobbe med oss selv med å bli det beste vi kan bli, sier Moe.

– Det vil pågå lenge

Som tabellen viser har de to lagene fått en luke til lagene under. Molde ligger ett poeng over Glimt, men nordlendingene har én kamp mindre spilt. Men gull-prat er ikke noe Moe vil kaste seg over med det første.

– Det er tidlig å begynne å prate om det nå. Det var en lignende kamp om gullet i fjor, og da ble det avgjort på høsten. Jeg tror dette vil pågå lenge, og ingenting blir avgjort nå, sier Molde-treneren.

Moldes Fredrik Sjølstad er derimot mer sikker i sin sak.

– Jeg har troa på at vi skal ta det til slutt selv om de har sett bra ut. Vi har en såpass god tropp, så vi skal holde ut.

KNIVING I TOPPEN: Molde og Glimt kjemper i toppen av Eliteserien og har allerede fått en luke ned til lagene under seg. Foto: VG Live

Også mannen som førte Molde i ledelsen mot Haugesund, Eirik Ulland Andersen, er klar i troa på at gullet ender i rosenes by i år også.

– Folk kan prate mye om Glimt-gull. Vi skal holde toget rullende og vi viser at vi har en utrolig bra tropp hvor alle kan prestere. Det er en fordel for oss senere i sesongen, så vet vi jo at Glimt har gjort det godt. Det blir en tøff kamp, men den er vi klar for, sier Ulland Andersen til VG.

Slik feiret 27-åringen etter scoringen mot Haugesund:

Rulleringsspørsmålet

Fordelen som Ulland Andersen mener Molde vil ha senere i sesongen er noe flere har påpekt i årets Eliteserie. Mens Molde har rullert en del, særlig på de offensive spillerne sine, har Glimt kjørt mange av de spillerne i en sesonginnledning hvor kampene kommer tett.

– Hva er egentlig det riktige å gjøre?

– Jeg tror ikke det er noe fasit-svar på det. Men vi har valgt vår vei, så får andre gjøre det på sin måte. Men for vår del er det viktig at troppen er kampklar. Om de ikke har spilt nok å en måned så kan jeg heller ikke forvente topp forestillinger av de, sier Moe.

Mener de ikke har rullert så «fole» mye

Han har også fått med seg praten om rulleringene Molde gjør, og er litt uenig i påstanden om at det har vært mange rulleringer i laget som han har sendt utpå de forskjellige arenaene de første rundene.

– Vi har såpass mange gode spillere, og jeg mener egentlig vi ikke har rullert så «fole» mye jeg da. Vi har beholdt en del i forsvaret og mye på midtbanen. Vi har imidlertid rullert litt på de offensive, men det er noe vi må tåle.

Sjølstad mener Molde er en i glimrende posisjon som kan rullere som de har gjort innledningsvis.

– Uten tvil. Vi har en tropp som er bygd for dette i forhold til de mange kampene i Norge og Europa. Det er perfekt for oss at vi kan rullere som vi gjør.

– Hva tenker du om det Glimt har vist så langt da?

– Det har fungert godt for dem foreløpig, så vi kan ikke ta dem på det. Men så får vi se når høsten og vinteren kommer om det blir slitasje eller om de holder det gående.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 7 6 1 0 19 – 7 12 19 2 Bodø/Glimt 6 6 0 0 24 – 6 18 18 3 Rosenborg 7 3 2 2 11 – 6 5 11 4 Kristiansund 6 2 4 0 15 – 9 6 10 5 Brann 6 3 1 2 9 – 10 -1 10 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

