Vikings svake start forsatte mot Mjøndalen

STAVANGER (VG) (Viking – Mjøndalen 1–1) Dommeren kom i fokus da Viking og Mjøndalen delte poengene på SR-Bank Arena.

Etter 39 minutter, på stillingen 0–1, ble det fullstendig kaos i Mjøndalen-feltet. På en retur kom Veton Berisha stormende, men ble tatt i det han skulle avslutte. Ballen havnet til slutt i beina til Kritoffer Løkberg som satte ballen i mål.

Men dommer Kai Erik Steen hadde allerede blåst straffe for situasjonen med Berisha. Den hjemvendte Viking-spissen var sikker fra elleve meter, og sørget for balanse halvveis. Det var nok Steen glad for.

I andre omgang kom dommeren nok en gang i fokus. Mjøndalen-stopper Markus Nakkim kom susende inn, og stemplet Berisha. Viking-stallen og de 200 tilskuerne på tribunen ropte på rødt kort, men Steen nøyde seg med å gi det gule til Nakkim:

Det er blant andre TV2s fotballekspert Jesper Mathisen uenig i:

Viking viste i tillegg stor uenighet med Steen ved flere andre anledninger.

Det var et påskrudd Viking fra start, som tydelig ønsket å slå kraftig tilbake etter tap i sesongens to første kamper. Bjarne Berntsen gjorde fire endringer på laget, og fant blant annet plass til 17-åringen Sondre Auklend.

Selv om hjemmelaget førte kampen innledningsvis, var det Mjøndalen som tok ledelsen. Etter et hjørnespark ble det klabb og babb i feltet, før Shuaibu Ibrahim til slutt fikk satt ballen i mål. Mjøndalen-spissens andre scoring på to kamper.

Etter 1–1 til pause, ble begge lag jagende et vinnermål i andre omgang. Det kom aldri, og det endte med poengdeling i Stavanger.

Dermed har Viking tatt sitt første poeng for sesongen, selv om de helt klart hadde forventet mer. Mjøndalen står med fem poeng etter sesongens tre første kamper, noe de nok er meget fornøyd med.

– Heldigvis stor fremgang i forhold til de to andre kampene. Det er ingenting å si på innsatsen, oppsummerer Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport.

Allerede lørdag skal Viking møte Vålerenga i Oslo, mens Mjøndalen får besøk av Kristiansund søndag.

– Jeg er mer bekymret for prestasjonen enn poengene, for så få poeng etter tre kamper kan vi leve med. Men vi må opp i prestasjon om det skal bli flere poeng fremover, avslutter Berntsen.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 2 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 3 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 4 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 5 Stabæk 3 1 2 0 4 – 2 2 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

