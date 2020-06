DISKUTERER: Magnus Wolff Eikrem (til høyre) leverer noen setninger til VGs mann (ikke på bildet), mens Molde-trener Erling Moe smiler godt av ord-vekslingen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Erling Moe roser Eikrem: – Det er noe helt spesielt med Magnus

MOLDE (VG) (Molde-Stabæk 4–1) Da Moldes sportslige ledelse diskuterte om de skulle hente Magnus Wolff Eikrem (29) hjem igjen fra Seattle i 2018, var de enige om én ting: Han måtte få en helt egen rolle - ellers var det ikke noe poeng i hente ham hjem.

– Det er noe helt spesielt med Magnus. Og det måtte vi sørge for at vi fikk utnyttet hvis vi skulle hente han hjem igjen. Magnus må få være Magnus. Bare da får vi det beste ut av ham. Og det bestemte vi oss for å gjøre. Resultatet ser du nå, sier Molde-trener Erling Moe - og smiler, der vi står utenfor Aker stadion og prater etter 4–1 mot Stabæk.

Magnus Wolff Eikrem er ikke helt lik alle andre fotballspillere. Erling Moe har kjent gutten siden han første gang så ham spille fotball som 12-åring. Moe har sett utviklingen og fulgt han nøye. Det er en fordel: Da vet han hva Wolff Eikrem er god til - og hva han ikke er like god på.

– Det er ikke noe poeng i å hente hjem en spiller som Magnus, og så be ham om å gjøre grovjobben defensivt, sier Moe - som har gitt Wolff Eikrem lov til å være en real playmaker.

Iblant går han helt ned til stopperne og henter ballen. Iblant står han oppe ved spissen. Men alt har en tanke. Alt handler om å gjøre Molde minst uforutsigbart, gjøre Molde vanskeligst mulig å forsvare seg mot.

– De gangene du ser Magnus bli sinna, kjefte litt på banen, så er det ofte fordi de andre ikke ser spillet som ham. Det kan frustrere ham iblant. Noen spillere ser mer enn vi andre gjør. Magnus er en sånn en, smiler Erling Moe.

Molde har vunnet de fire første kampene under Moes ledelse denne sesongen. På de 34 kampene Moe har ledet laget, har Molde vunnet 25, og scoret 78 mål.

Han har skapt et lag der alt gjøres med tanke på én ting: Forberede seg på å spille i europeiske turneringer. Det er derfor de skal styre spillet. Det er derfor Molde har hentet de spillertypene de har gjort, ballsikre, hurtige spillere som elsker å ha ball. Molde spiller et ambisiøst spill.

– Skal vi ta steg, ha noe å gjøre i Europa, så må vi ha et eget spill. Det er min mening. Og derfor øver vi oss hver dag på å beholde ballen, sier Moe.

Her forklarer Erling Moe noen av prinsippene, måtene de tenker på og trener på:

– Utgangspunktet for hele treningsarbeidet er øvelser der vi skaper arbeidsforholdene våre via begrensninger på touch (for å få tempo) og tilegne seg oversikt (ligge i forkant). I prinsippene vi lagde står det «slå og gå», ikke «slå og stå». Alt handler om kombinasjoner rundt der ballen er, forklarer Erling Moe.

Han forteller at «vi jobber fortsatt mye med teknikk, orientering, vendinger». Han sier ikke at andre lag ikke prioriterer dette, men Erling Moe poengterer at Molde i hvert fall ikke har glemt av grunnprinsippene i fotball.

Og han forteller at Molde henter det han beskriver som «norskere og norskere» - rett og slett fordi det er enklere å kvalitetssikre norske spillere enn spillere fra alle andre land.

– Det gjør det klart lettere. I tillegg har vi bestemt at skal vi hente en utenlandsk spiller, så må han spille. Han må være i elleveren. Vi trenger ikke hente utenlandske spillere som skal sitte på benken i Molde. Vi føler at det er både unødvendig og feil, sier Erling Moe.

Han snakker om «tålmodighet» som et nøkkelord i spillestilen, der ballen går mye frem og tilbake mellom ballsikre spillere. Og han snakker mest om «balanse» i spillet, som det kanskje viktigste, fordi:

– Er vi i balanse når vi mister ballen, for miste den vil vi gjøre med den ambisiøse stilen vår, så vinner vi den ofte igjen - hvis vi ligger i balanse. Der ligger mye av nøkkelen. Og uten balanse og gjenvinning, så ser vi fort ut som et dårlig lag, smiler Erling Moe - i øyeblikket et mål fra serieledelsen i Eliteserien.

