Manchester City vant ankesaken i CAS: Får likevel spille i Champions League

Manchester City vant ankesaken mot UEFA i Idrettens voldgiftsrett. Nå får storklubben likevel spille i Champions League kommende sesong.

Det ble klart etter at Idrettens Voldgiftsrett (CAS) offentliggjorde sin beslutning i ankesaken mellom Manchester City og Det Europeiske Fotballforbundet (UEFA). En dom i CAS er en endelig dom i saken.

CAS skriver i at utestengelsen fra deltagelse i UEFAs klubbturneringer er opphevet. Boten blir opprettholdt men redusert til 10 millioner euro.

Les CAS-beslutningen her.

CAS skriver blant annet at de etter høringen diskuterte og konkluderte med at avgjørelsen som førte til at klubben skulle utestenges skulle settes til side og erstattes av følgende:

* At Manchester har overtrådt artikkel 56 i klubblisensierings og financial fair play-forskriftene.

* At klubben skal betale en bot på 10 millioner euro til UEFA innen 30 dager fra datoen for kjennelsen i voldgiftsretten.

Samtidig gjør CAS det klart at klubben ikke samarbeidet med UEFA i etterforskningen.

Manchester City melder i en pressemelding at de er fornøyd med dommen samtidig som de påpeker at de skal sette seg inn i hele dommen.

– Jeg er overrasket. Samtidig er jeg egentlig glad. Jeg syns ikke det er show når utenomsportslige ting skal påvirke idretten. Men når UEFA har lagt så mye prestisje i den saken og ikke greier å bevise det de selv kom frem til, er det overraskende. Her er det jo også sterke advokatkrefter som er involvert. Det har vært en stor advokat-kamp her, sier TV 2-ekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt til VG, før han legger til:

– For City er dette enormt. To år uten Champions League hadde vært dødelig for dem.

20. februar informerte UEFA i en pressemelding at Manchester City var utestengt fra de de kommende sesongen av Champions League, som følge av brudd på det såkalte Financial Fair Play-regelverket.

Da gjorde Manchester City det klart at de var skuffet, men ikke overrasket over dommen. De varslet da at de ville anke dommen til CAS.

Bakgrunnen for saken handler om oppblåste sponsorkontrakter og hemmelig hjelp. Her kan du lese om hvordan reglene ble brutt da to styrtrike oljestater pøste milliarder inn i Manchester City og Paris Saint-Germain. Verdier på sponsorkontrakter ble blåst opp for å skjule brudd på de økonomiske reglene.

På den sportslige siden hadde flere andre lag også interesse av utfallet av saken. Chelsea, Leicester og Manchester United kjemper en hard kamp om de siste plassene i neste sesongs Champions League. De fire beste lagene i den engelske serien går direkte inn i gruppespillet. Manchester City har vært kvalifisert til en av de fire plassene så langt denne sesongen og styrer nå mot en ny sesong i den gjeveste klubbturneringen i verden.

