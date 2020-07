Vilt Valle-drama: Fagermos superbytter ga ny Aalesund-kollaps

VALLE (VG) (Vålerenga – Aalesund 2–2) For fjerde gang på bare seks serierunder måtte Lars Bohinen (50) se laget sitt rote bort seieren etter å ha tatt ledelsen.

Oppdatert nå nettopp

Det skjedde mot Kristiansund (2–7-tap), det skjedde mot Brann (2–2) og det skjedde mot Strømsgodset (1–1).

På Oslo Øst ledet ikke Aalesund bare med ett mål, men med to. Likevel står de fortsatt uten seier i Eliteserien.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Det skal Dag-Eilev Fagermo ha mye av æren for. VIF-sjefen fikk drømmetreff på byttene sine: Like før timen var spilt byttet han inn Benjamin Stokke og Bård Finne – syv minutter senere hadde begge tegnet seg på scoringslisten og hentet opp AaFKs tomålsledelse.

Kanskje hadde Vålerenga fullført snuoperasjonen om ikke venstreback Samuel Adekugbe hadde filmet seg til sitt andre gule kort i kampen og dermed sørget for at Fagermos lag måtte spille i undertall de siste 20 minuttene.

– Når du kommer inn på 0–2 hjemme er det med en forventning om at det skal snus, sier Bård Finne til VG.

– Hadde vi ikke fått utvisningen er jeg ganske sikker på at vi hadde vunnet med det momentet vi hadde, sier Finne.

Finne var selv like i nærheten av Adekugbe da backen gikk i bakken, og sier at han hørte at det var kontakt.

– Det er bittert så lenge det røde kortet er feilaktig. TV-bildene viser at Sam ble hektet, så da skulle det vært straffe, sier Fagermo om situasjonen.

Vålerenga står nå med ni poeng etter de første seks kampene under Fagermos ledelse.

– Vi gjør mye bra, men vi burde hatt fire poeng mer. To i dag og to mot Stabæk, sier Vålerenga-treneren.

FORTSATT UTEN SEIER: Lars Bohinen så nok en gang laget sitt rote bort ledelsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Islandsk mål

Bohinens menn stilte til kamp med 17 baklengsmål i sekken etter bare fem runder, og det var Vålerenga som styrte kampen fra start på Valle. Vertenes duo på høyresiden – Christian Borchgrevink og Aron Dønnum – kombinerte gang på gang og skapte flere farligheter for tangotrøyene.

Alt tilløp til farligheter fra VIF kom fra denne siden, gjerne som følge av en Borchgrevink-overlapp etter Dønnum-fremspill, men foran mål var Vålerenga-spillerne sjelden på rett plass.

Det var derimot Aalesunds islandske målsnik Hólmbert Aron Fridjónsson etter en drøy halvtime. Vingback Davíd Kristján Ólafsson slo et perfekt innlegg fra venstre på første touch, som spissen stanget vakkert i mål via hånden til Kristoffer Klaesson.

– Et islandsk mål, oppsummerte målscoreren til Eurosport i pausen – og han hadde mer å by på.

les også Slik er VIF-Dønnums tatoveringer: – Vet jeg kan se ut som en idiot for mange

Kollisjon: – Æsj

Like etter pause kom nemlig en ny Vålerenga-smell. Denne gangen kom innlegget fra den andre vingbacken, Shaquill Montell Sno, og VIF-stopper Jonatan Tollås Nation så ut til å kunne klarere, men forsøket hans gikk rett til værs og havnet i mål etter en ørliten berøring av Fridjónsson.

Etter kampen innrømmet islendingen at ballen faktisk traff han i armen.

– Jeg sa det til guttene da jeg feiret. Jeg så oppover og fokuserte på å ikke heade ballen over. Jeg var heldig, sier han.

Knappe ti minutter senere var islendingen på jakt etter sitt tredje for kvelden etter et godt angrep og innlegg fra Niklas Castro, men Fridjónsson kolliderte isteden med stolpen, så ut til å få seg en heftig smell i skulderen – og hang fast i nettet.

– Æsj, det der ser ikke noe godt ut, kommenterte Tor Ole Skullerud på Eurosport.

Med en halvtime igjen å spille kom kveldens første kjempemulighet for Vålerenga da Dønnum ble spilt frem alene foran mål, med keeperen utspilt og kun to oransje utespillere foran mål, men avslutningen hans traff rett på Jonas Grønner som avverget gigantsjansen på streken.

TRAFF PERFEKT: Dag-Eilev Fagermo byttet inn to målscorere i opphentingen mot Aalesund: Benjamin Stokke og Bård Finne. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Dønnum kastet seg i bakken og hamret nevene i kunstgresset i frustrasjon. Men det var bare starten på en imponerende Vålerenga-offensiv.

Fagermo hadde nemlig akkurat byttet inn både Benjamin Stokke og Bård Finne. Det skulle gi uttelling. Først utlignet nysigneringen Stokke med en målsnik-avslutning, så kunne Finne trille inn utligningen i det åpne målet etter å ha blitt spilt fri av Dønnum alene med Gudmund Kongshavn.

Vålerengas medgangsbølge ble brått stoppet da Samuel Adekugbe fikk sitt andre gule kort i kampen etter at han, ifølge dommer Tom Harald Hagen, prøvde å filme seg til straffe. Da tok gjestene over initiativet, men det holdt ikke til sesongens første seier.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 04.07.20 kl. 22:21 Oppdatert: 04.07.20 kl. 22:47

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 5 4 1 0 14 – 6 8 13 3 Brann 5 3 1 1 9 – 5 4 10 4 Kristiansund 5 2 3 0 13 – 7 6 9 5 Vålerenga 6 2 3 1 9 – 10 -1 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser