Vålerenga dempet Rosenborgs Børven-fest

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Vålerenga 1–1) Dag-Eilev Fagermo (53) slapp unna et nytt nederlag mot gamleeleven Torgeir Børven (28).

Arilas Berg Ould-Saada

Erik Eikebrokk

Nå nettopp

– Jeg er glad i deg, sa VIF-sjefen til den ferske RBK-spissen på vei ut av tunnellen etter pausen på Lerkendal.

Da ledet Rosenborg 1–0 takket være en perlescoring av Marius Lundemo. Børven, som for en uke siden scoret hat trick for Odd mot Fagermos lag, hadde ikke fått RBK-debuten ennå.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Etter en drøy time kom han inn til sine første RBK-minutter, men det ble ikke drømmedebuten han hadde håpet på. Isteden sørget Ivan Näsberg, med en scoring drøye ti minutter før slutt, for at Fagermo fikk med seg ett poeng hjem til Oslo.

Den etterlengtede optimismen som har bygget seg opp i Trøndelag etter seieren over Brann og signeringene av Torgeir Børven og Per Ciljan Skjelbred, holdt på å bli effektivt utradert av Vålerenga-ving Bård Finne etter bare et halvt minutts spill på Lerkendal.

Bergenseren tråklet seg gjennom RBK-forsvaret, men avslutningen hans fra kort hold traff benet til Vegar Eggen Hedenstad og gikk over mål.

RBKs suksessoppskrift fra Brann-seieren – dødball av Pål André Helland til Even Hovland – holdt på å lønne seg igjen etter syv minutter, men midtstopperens heading traff tverrliggeren bak en utspilt Kristoffer Klaesson.

les også Fagermo om RBK-jobben: Mener det er synd for dem

Første gang var det nesten; andre gang stjal Lundemo hele festen. Med et perletreff som skulle tilsi at han står med mer enn fem scoringer på sine 97 kamper for RBK, sørget bærumsgutten for jubel blant de 200 oppmøtte tilskuerne da han banket ballen i krysset fra over 20 meter.

Det var ikke bare den storslåtte scoring som skapte god stemning rundt RBK. Det samme gjorde hjemmelagets spill: Fremoverrettet, tempofylt fotball og hyppig bruk av kantene Helland og – spesielt – 18-åringen Emil Konradsen Ceide var noen av ingrediensene som utgjorde sesongens inntil da beste Rosenborg-omgang.

Det var likevel en selvkritisk Trond Henriksen som uttalte seg til Eurosport like før andre omgang.

– Vi må luke vekk de dumme feilene som har skapt sjanser for dem, sa den midlertidige RBK-sjefen, som siktet til den tidlige Finne-muligheten og en skummel heading av Matthías Vilhjálmsson før pause.

Kanskje luktet RBK-sjefen lunten, for etter pause var det VIF som kjørte kampen mot et RBK-lag som lå lavt og ryddet unna – til stor frustrasjon for Henriksen, som fra sidelinjen ba spillerne sine om «mer konsentrasjon».

Etter en drøy time ga han Rosenborg-fansen øyeblikket de har ventet på: Torgeir Børven ble byttet inn for Dino Islamovic, som for femte gang på sine fem RBK-kamper forlot banen uten scoring.

I GANG: Torgeir Børven fikk sitt første innhopp for Rosenborg mot Vålerenga. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Men til tross for Børven-innhoppet fortsatte Vålerenga å styre oppgjøret. Til slutt ga det uttelling: Drøye ti minutter før slutt slang Ivan Näsberg opp høyrefoten etter en retur på corner og overlistet André Hansen ved hjelp av en retningsforandring via foten til Tore Reginiussen.

Scoringen ble feiret på heftig vis av Näsberg, som i ekstase spurtet mot Vålerenga-benken. Et farlig frispark av Heroldin Shala på overtid kunne sikret VIF alle poengene, men Fagermo sier seg nok fornøyd med det ene han fikk.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 01.07.20 kl. 22:20

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser