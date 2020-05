MULIG GLADNYHET: Seriemester Molde har uttrykt seg kritisk til det splittede overgangsvinduet i 2020, men kan nå få hjelp av FIFA. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

NFF har søkt FIFA om utvidet overgangsvindu

Norges Fotballforbund (NFF) har bedt Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) om å få tilbake 20 dager med overgangsvindu som følge av coronakrisen.

Det opplyser konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG.

– Vi har sendt brev til FIFA og avventer svar der. Vi håper å vite mer i løpet av 14 dagers tid, sier han.

Brevet ble sendt tirsdag.

Egentlig sier FIFA-reglene at det kun er lov med 16 ukers overgangsvindu i løpet av et kalenderår. Norge har allerede brukt opp 12 uker i forbindelse med overgangsvinduet denne vinteren og våren.

Men NFF mener at de kan ha krav på å få tilbake 20 dager som følge av at coronakrisen satte norsk fotball på vent i mars.

– Alt stoppet opp med lockdown. Får vi tilbake de 20 dagene, får klubbene mer handlingsrom. Vi mener vi har gode argumenter, sier Fisketjønn.

For øyeblikket er NFFs plan å åpne overgangsvinduet i to uker før seriestarten 16. juni, for deretter å åpne vinduet igjen i en toukersperiode senere på sommeren.

Dette har møtt motstand blant klubber som Molde og Viking, som mener at det kan føre til at de mister spillere til utenlandske klubber i forbindelse med en eventuell Europa-kvalifisering, uten at de vil ha muligheten til å erstatte dem.

Nå kan en «vinn-vinn»-løsning være på trappene. Rosenborg og Bodø/Glimt er også Europa-kvalifisert og vil kunne nyte godt av dette.

Publisert: 20.05.20 kl. 11:25 Oppdatert: 20.05.20 kl. 11:47

