KLAR FOR MATCH: Erling Braut Haaland gliste på en av de siste treningene før Schalke-kampen. Foto: Alexandre Simoes, Borussia Dortmund

Haaland i brennhett derby: – En kamp folk vil huske til de dør

Erling Braut Haaland (19) spiller karrierens mest prestisjefylte lokaloppgjør når Borussia Dortmund gjør Bundesliga-comeback mot Schalke 04.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg klarer nesten ikke å vente. Jeg har spilt andre derbyer tidligere, men aldri noe som dette, sier Haaland til Dortmunds TV-kanal.

Lørdag klokken 15.30 ser millioner av fotballfans verden over mot Tyskland, når Bundesliga starter opp igjen som den første store ligaen etter corona-avbruddet.

For Dortmunds del kunne den første matchen heller ikke blitt større, mener Viasats Bundesliga-kommentator Evind Bisgaard Sundet.

– Det er en kamp folk vil huske til de dør. Dette er den største matchen som er for Dortmund og Schalke. Historien er full av legendariske kamper. Det har vært helt «crazy» matcher. Når verden nå har stoppet opp, og dette er det Bundesliga begynner med, blir det helt vilt. Denne kampen kommer til å bli husket for alltid, hevder Sundet overfor VG.

Slippes løs igjen

Haaland har hatt et vanvittig år. Det som startet med ni scoringer for Norge under U20-VM for ganske nøyaktig 12 måneder siden, har blitt fulgt opp med enda mer sensasjonelle prestasjoner for Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund.

Det er drøyt to måneder siden Haaland sist var i aksjon. Her er ti punkter som oppsummerer eventyrsesongen, bakgrunnen for at Erling Braut Haaland er spissen hele verden snakker om:

1. SJOKKERTE EUROPA

Etter 14 mål i Østerrike skulle han opp mot de beste, i Champions League, midt i september. Det smalt med en gang. Kampen mot belgiske Genk var bare 100 sekunder gammel da Haaland satte inn 1–0. Like før pause scoret han sitt tredje og ble dermed den første til å score hat trick i sin første Champions League-omgang.

2. MER HISTORIE

Selv mot verdens antatt beste stopper, Virgil van Dijk, og hans Liverpool ble det mål da Haaland kom på banen en drøy halvtime før slutt på Anfield og utlignet til 3–3 (Liverpool vant 4–3). Så ble det to nye mål mot Napoli. Etter sine tre første Champions League-matcher sto han med seks mål. Det var ny rekord.

SÅ LETT: Erling Braut Haaland jubler etter 3–3-målet borte mot Liverpool. Foto: REUTERS

3. ENDA EN REKORD

Haaland fortsatte å score i bortekampene mot Napoli og Genk og var dermed oppe i åtte mål - fordelt på bare tre kamper fra start og to innhopp. Aldri hadde en spiller notert mål i alle sine fem første kamper i Champions League.

les også Fjørtoft før Bundesliga-start: – En hel fotballverden holder pusten

4. KLUBBJAKTEN

Alle målene for Salzburg gjorde at ryktene begynte å gå. Kom han til å flytte til Manchester og gamletreneren Ole Gunnar Solskjær? RB Leipzig var inne i bildet, det samme var visstnok flere andre toppklubber. Men 19-åringen og pappa Alfie var enige om at Borussia Dortmund var det naturlige steget videre.

5. DORTMUND-DEBUTEN

Dortmund lå under 1–3 da Haaland kom inn etter 57 minutter borte mot Augsburg. 20 minutter senere hadde han fullbyrdet sitt hat trick i debuten - helt avgjørende for at de gulsvarte vant 5–3.

6. FLERE REKORDER

Erling Braut Haaland ble den første spilleren i Bundesliga-historien til å score fem mål på sine to første kamper. Og det tok ham bare 56 minutter – også det rekord. Paco Alcácer hadde den gamle rekorden (72 minuter).

les også Haaland på «strengt bevoktet» hotell foran comebacket – spillerne får ikke møte egne barn

7. «DRYLA TE»

Da de fleste trodde at det ikke var mulig å gjøre det bedre, slo Haaland til med to mål i 8-delsfinalen i Champions League mot Paris Saint-Germain. Det var mesterliga-mål nummer ni og ti for sesongen. – Jeg tenker egentlig bare å «dryla te», hvis jeg skal være helt ærlig, sa han om sitt vanvittige skudd til 2–1. Bare Bayerns Robert Lewandowski er bedre i Champions League med 11. Ingen har tidligere scoret ti mål i sin første sesong i verdens gjeveste klubbturnering.

8. REKORD-MANI

Haaland ble den første i Bundesliga-historien som scorer ni mål på sine første seks kamper. Det niende kom da han dundret inn Dortmunds andre mål i 2–0-seieren over Werder Bremen.

9. STATUS

Haaland har spilt 11 obligatoriske kamper for Borussia Dortmund. Det har gitt 12 scoringer og to målgivende pasninger. I snitt har han scoret hvert 61. minutt på banen. Totalt for sesongen har han 40 mål på 33 kamper for Salzburg og Dortmund.

10. GULLSTØVELEN

I kampen om den prestisjetunge «Golden Shoe» for Europas storscorer ligger han på delt 3. plass. Bare Lazios Ciro Immobile og Bayerns Robert Lewandowski ligger foran - og Haaland deler 3. plassen med en herre ved navn Cristiano Ronaldo og en annen omsvermet spiss om dagen, Timo Werner.

les også Hareide fikk tilbakemelding om Haaland: – Eksepsjonell i alt

Nå gjenstår det å se om han vil fortsette målfesten, når sesongen skal avsluttes.

– Det er fantastisk endelig å få grønt lys til å begynne igjen, sier Haaland i et intervju gjort med klubbens egen TV-kanal.

– Jeg skulle ønske at vi hadde 81.000 på stadion, men situasjonen er som den er nå. Jeg ser frem til mitt første derby.

BRAKDEBUT: Haaland scoret tre mål i sin første kamp for Dortmund, borte mot Augsburg i januar. Her gratuleres han av Manuel Akanji, Mats Hummels og kaptein Marco Reus. Foto: EPA

– Verden stopper opp

Viasats Bisgaard Sundet mener alt kan skje i oppgjøret. Dortmund jager serieleder Bayern München som er fire poeng foran. Schalke 04 er på 6. plass.

– Dortmund er i utgangspunktet et mye bedre lag, men disse kampene er historisk sett mye jevnere enn styrkeforholdet tilsier. Vi vet heller ikke hvordan lagene har trent i pausen, sier Sundet, som minner om at den innbyrdes statistikken for seirer, uavgjorte og tap viser 33–30–32 i Dortmunds favør.

Den lokale politisjefen har advart supporterne av lagene mot å samles i store folkemengder. Med bare tre mil mellom klubbene, er frykten at det kan skje.

Jürgen Koers jobber for lokalavisen Ruhr Nachrichten og er til stede på lørdagens kamp.

– Det er vanligvis årets mest intense og følelsesladde oppgjør. Det er to enorme klubber med millioner av supportere som har en lang historie og som bare ligger 30 kilometer fra hverandre. Folk i Ruhr er veldig lidenskapelige når det kommer til fotball, sier Koers til VG.

Publisert: 15.05.20 kl. 21:48 Oppdatert: 15.05.20 kl. 22:03

Les også

Fra andre aviser