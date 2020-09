Superspissene herjet mot Nord-Irland

(Nord-Irland – Norge 1–5) Erling Braut Haaland (20) og Alexander Sørloth (24) har bøttet inn scoringer for sine klubber i Tyskland og Tyrkia. Nå gjør de det samme for Norge. Og nå kan EM-playoff mot Serbia bare komme.

Oppdatert nå nettopp

8. oktober venter serberne på Ullevaal i semifinale. Med norsk seier venter vinneren av oppgjøret Skottland og Israel i finale – også den på Ullevaal – om siste ledige plass til neste års EM-sluttspill. Et europamesterskap som er utsatt ett år på grunn av coronapandemien.

Mandag kveld var det imidlertid Nations League – «kjøkkenveien til VM i 2022» – det handlet om. Etter det pinlige tapet for Østerrike fredag svarte landslaget på tiltale. Det startet med et fyrverkeri, og fortsatte med et bombardement. Og stakkars Nord-Irland fikk en skikkelig leksjon i effektivt angrepsspill anført av to målmaskiner fra henholdsvis Borussia Dortmund (Haaland) og Trabzonspor (Sørloth).

For en pangstart det ble på Windsor Park i Belfast mandag kveld. Tre mål på syv første minuttene. Det var Norge som startet showet – etter bare 1,44 minutter. En lang og presis pasning fra Stefan Johansen fra midtstreken tok Mohamed «Moi» Elyounoussi med seg i steget, vant duellen enkelt mot Michael Smith, og scoret fra kloss hold.

les også Slik kan Norge ta Nations League-veien til fotball-VM

HØYT OPPE: Haaland jubler. Johansen og Moi kommer løpende til for å gratulere. Foto: Peter Morrison / AP

Men vertene svarte med utligning da Even Hovland ble slått litt vel enkelt av Conor Washington. Avslutningen ble i første omgang avverget av Rune Jarstein. Men vår landslagskeeper ga retur. Den banket Paddy McNair upresset i mål.

Hovland gjorde det imidlertid godt igjen med en langpasning som dannet opptakten til 2–1 minuttet like etterpå. Alexander Sørloth slo på tvers i banen, og der kom Erling Braut Haaland, som banket til på halv volley. Det var knallhardt og det var vakkert. Og det var hans andre landslagsmål på fire dager.

Men champagnefotballen var ikke over for Norges del. Det smalt en gang til før det var spilt 20 minutter. Det var offensiv kraft og vilje bak hver pasning og bevegelse. Haitam Aleesami fant Sørloth inne i feltet, som feide inn 3–1, hvor han skjøt i gresset og i mål.

PANG!: Sørloth treffer og øker ledelsen til 3–1. Nord-Irlands keeper Bailey Peacock-Farrell kjenner på marerittet med tre baklengs på 19 minutter. Foto: PAUL FAITH / AFP

Norge var dødelig effektive. Tre sjanser og tre mål. Og det var første gang siden uforglemmelige 10–0 over stakkars San Marino (VM-kvalifisering 1992) at landslaget scoret to mål i løpet av de syv første minuttene.

2. omgang startet omtrent som den første. Johansen fant Haaland. Han spilt til en bedre plassert Sørloth som bare kunne trille inn 4–1. Det var trønderens (sønn av den gamle landslagskjempen Gøran Sørloth) åttende scoring for Norge på 24 kamper. Og rett før timen var spilt ble Nord-Irland fullstendig ydmyket da Haaland løp gjennom – etter et hodestuss fra Omar – og banket inn 5–1.

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland – nå ekspertkommentator i TV 2 – snakket mye om effektiviteten under kampen. Naturlig nok. Etter 5–1 sa han: – Fem sjanser på mål. Alle fem i mål.

I TV 2-studio bemerket Egil «Drillo» Olsen: - Han (Haaland) skyter like hardt med innsiden, som andre gjør med vristen.

PS! Haaland har nå tre mål på fire landskamper. Vi bare minner om at landslagsrekorden tilhører legenden Jørgen Juve som scoret 33 mål på 45 kamper i perioden 1928 – 1939.

FULLTREFFER: Haaland brukt kraft og fart, og scorer 5–1. Foto: Paul McErlane

Publisert: 07.09.20 kl. 22:35 Oppdatert: 07.09.20 kl. 22:55