TILBAKE TIL LERKENDAL: Per Ciljan Skjelbred forlot Rosenborg i 2011. Fra sommeren skal han igjen ikle seg den hvite drakta. Foto: RBK.no

Dorsin «maste» seg til Skjelbred-deal: – Det gjorde meg trygg

Per Ciljan Skjelbred (32) returnerer til Rosenborg sommeren 2020.

32-åringens kontrakt med Hertha Berlin går ut etter sesongslutt. Han er spilleklar for Rosenborg fra 1. august.

Skjelbred sier at Mikael Dorsin, Rosenborgs sportslige leder, var avgjørende for at overgangen kom i havn.

– Det blir bra. Jeg gleder meg. Ser frem til å komme hjem etter å vært ute i ni år. Siden Micke overtok, begynte han og ringe og mase og lurte på om vi kunne få til noe. Han ga seg ikke. Da blomstret drømmen på å komme hjem og ta på seg Rosenborg-drakten igjen. Da ble vi enige, sier Per Ciljan Skjelbred til VG.

Rosenborg bekrefter overgangen med denne videoen torsdag ettermiddag:

– Hvor lenge skal du spille fotball?

– Jeg føler meg veldig fit. Ikke hatt store skader siden jeg kom til Tyskland. Fått litt kamper siste halvåret og har levert på et høyt nivå. Jeg håper å spille så lenge kroppen vil. Men først to og et halvt år, sier han.

– Hva hadde det å si at Dorsin «maste» såpass mye?

– Jeg har hatt andre klubber på bordet og andre muligheter. Han har vært frempå. Ringt og ringt, vært veldig «på». Det gjorde meg mer trygg på å komme hjem, sier Skjelbred – som ser for seg at han spille på alle plasser på midtbanen i Hornelands utgave av 4-3-3.

Skjelbreds kone, Kristina Jørgensen, og parets to barn flyttet hjem til Trondheim allerede sommeren i fjor. Skjelbred bor dermed alene i Berlin det siste året, mens familien har tyvstartet på trøndertilværelsen.

Overfor Adressa sier Skjelbred at han blir i klubben etter at spillerkarrieren er over.

– Nå har jeg en jobb etter karrieren, og har en mulighet til å være en del av klubben. Det var en veldig viktig ting for meg i avtalen. Nå får jeg en mulighet til å jobbe med det jeg brenner for, og være med og utvikle unge spillere med den erfaringen jeg har.

Publisert: 13.02.20 kl. 13:49 Oppdatert: 13.02.20 kl. 14:50

