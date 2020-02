TILBAKE TIL LERKENDAL: Per Ciljan Skjelbred forlot Rosenborg i 2011. Fra sommeren skal han igjen ikle seg den hvite drakta. Foto: RBK.no

Dorsin «maste» seg til Skjebred-deal: – Det gjorde meg trygg

I en fersk Twitter-video bekrefter Rosenborg at Per Ciljan Skjelbred returnerer til klubben sommeren 2020.

32-åringens kontrakt med Hertha Berlin går ut etter sesongslutt. Nå bekrefter Rosenborg at Skjelbred returnerer til Lerkendal.

Han er spilleklar for Rosenborg fra 1. august.

– Det blir bra. Jeg gleder meg. Ser frem til å komme hjem etter å vært ute i ni år. Siden Micke overtok, begynte han og ringe og mase og lurte på om vi kunne få til noe. Han ga seg ikke. Da blomstret drømmen på å komme hjem og ta på seg Rosenborg-drakten igjen. Da ble vi enige, sier Per Ciljan Skjelbred til VG.

Det er i denne videoen Trondheims-klubben bekrefter at de henter hjem den tidligere landslagsspilleren til Trondheim til sommeren:

– Hvor lenge skal du spille fotball?

– Jeg føler meg veldig fit. Ikke hatt store skader siden jeg kom til Tyskland. Fått litt kamper siste halvåret og har levert på et høyt nivå. Jeg håper å spille så lenge kroppen vil. Men først to og et halvt år, sier han.

– Hva hadde det å si at Dorsin «maste» såpass mye?

– Jeg har hatt andre klubber på bordet og andre muligheter. Han har vært frempå. Ringt og ringt, vært veldig "på". Det gjorde meg mer trygg på å komme hjem, sier Skjelbred – som ser for seg at han spille på alle plasser på midtbanen i Hornelands utgave av 4-3-3.

Skjelbreds kone, Kristina Jørgensen, og parets to barn flyttet hjem til Trondheim allerede sommeren i fjor. Skjelbred bor dermed alene i Berlin det siste året, mens familien har tyvstartet på trøndertilværelsen.

13.02.20 kl. 13:49

