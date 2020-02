TANGERTE TOPPSCOREREN: Dries Mertens feirer sammen med Lorenzo Insigne etter å ha sett 1–0 bak Marc-André Ter Stegen i 1. omgang. Foto: Andrew Medichini / AP

Mertens tangerte tidenes Napoli-toppscorer – Griezmann sikret brukbart Barca-utgangspunkt

(Napoli – Barcelona 1–1) Det var eks-trener Maurizio Sarri som transformerte ham til spiss – og tre og et halvt år senere er lille, store Dries Mertens (32) tidenes toppscorer i Napoli. Men Sergio Busquets og Antoine Griezmann ødela rekordkvelden.

For etter at belgieren hamret inn sitt 121. Napoli-mål på lekkert vis fra 16-meterstreken i 8-delsfinalen i Champions League mot Barcelona, ble han først skadet etter et røft spark fra katalanernes midtbanesentral Busquets. Det var nok til at Mertens måtte halte av banen noen minutter senere, og fra sidelinjen kunne han konstatere at Antoine Griezmann satte 1–1 og devaluerte verdien av scoringen som går inn i Napolis historiebok:

Den er en tangering av Marek Hamsik, som også står med 121 scoringer. Slovaken passerte i sin tid selveste byguden Diego Maradona (115 mål) på sine 12 år i klubben, men reiste fra Sør-Italia midtveis i forrige sesong. 32 år gamle Mertens er ialfall der til sommeren, og at han troner alene øverst på toppscorerlisten i løpet av sesongen, er mer enn sannsynlig.

En ørliten trøst for Mertens er kanskje at Busquets fikk gult kort for sparket og er ute av returoppgjøret på Camp Nou. Men Griezmanns bortemål etter 57 minutter, da Barcelonas pasningskombinasjoner endelig ga gjennombrudd, gjør det vanskelig uansett for Napoli å nå sin aller første Champions League-kvartfinale.

Mertens’ 11. fulltreffer for sesongen var mot spillets gang før pause, uten at Barcelona hadde vært særlig effektive. Katalanerne sentret og sentret, Napoli-spillerne løp og løp – og de lyseblå greide lenge å stenge ballbaner og rom. Statistikken viste dessuten at hjemmelaget løp betydelig mer enn gjestene, som på sin side slo nesten 200 flere pasninger midtveis i matchen. Men det var få av dem som skapte direkte farligheter.

Fra 1–1 i 2. omgang fremsto riktignok gjestene farligst.

