Bli med på folkebørsen: Heltemodig innsats sikret norsk poeng på overtid

ULLEVAAL (VG) (Norge - Spania 1–1) Sául Ñíguez sørget for en norsk kalddusj etter hvilen, men et voldsomt norsk trykk i sluttminuttene gjorde at det endte med norsk poeng mot gruppelederen.

Lørdagskveld på fullsatt Ullevaal med sjeldent god lyd fra hjemmesupporterne ved «Ja, vi elsker» – og da det gikk fra sang til spill fikk den fullsatte nasjonalarenaen et kampbilde i 1. omgang som Norge så ut til å trives med. Spania hadde ballen mest, men Norge så modige ut da de overtok, de våget å spille og ledet 2-1 i sjanser etter 45 minutter.

Både Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami fosset i angrep, gjerne samtidig, og det så svært lovende ut. Mentaliteten i det norske laget må ha fått seg en knekk da Atléticos Saúl banket inn borteledelse rett etter pause. Men Norge løftet seg, fortsatte å skape sjanser, selv om spanjolene gjerne kunne drept matchen på sine muligheter på 1-0. Da modige Elabdellaoui dundret i angrep for N’te gang og satte skallen til i duell med Spania-keeper Kepa dømte dommer Michael Oliver korrekt straffe.

