AKTIV: En engasjert Ole Gunnar Solskjær instruerer spillerne sine fra sidelinjen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Bortekrisen over for Solskjær etter sliteseier i Serbia

BEOGRAD (VG) (FK Partizan – Manchester United 0–1) Rekken med bortekamper uten seier stoppet på elleve: Manchester United gikk med nød og neppe seirende ut av Europa League-oppgjøret i den serbiske heksegryten.

232 dager etter 3–1-triumfen over Paris Saint-Germain kunne Solskjær endelig juble for en borteseier som Manchester United-manager igjen – hans aller første etter at stillingen ble gjort permanent i mars.

De 1400 tilreisende tilskuerne, som ble fullstendig overdøvet av Partizan-fansens spektakulære lurveleven, fikk se Anthony Martial score kampens eneste scoring da franskmannen sendte hjemmelagets keeper feil vei på et straffespark like før pause.

Deretter klarte United-forsvaret å ri av den serbiske stormen, som vokste seg sterkere utover i en andreomgang der Partizan-spillerne hamret løs mot mål og desperat skrek etter straffespark ved to anledninger – uten å bli hørt av dommeren.

Partizan fyrte av 15 avslutninger mot Uniteds fem, men klarte ikke å få ballen i mål. Etter kampen feiret de den gode innsatsen med en æresrunde rundt stadion, der de ble hyllet av fansen som om de hadde vunnet.

Fortsatte med tre bak

Solskjærs nye 3–4–1–2-formasjon ble tatt godt imot etter 1–1-kampen mot Liverpool, og nordmannen fortsatte på samme måte i Serbia, der han ga den lovende midtbanespilleren James Garner (18) debuten fra start og slapp backtalentet Brandon Williams (19) til for andre gang på rad i Europa League.

Ungguttene har neppe opplevd lignende stemning som i sommervarme Beograd. Etter to kampers utestengelse for rasisme var fansen tilbake på tribunene, noe de lot United-spillerne høre klart og tydelig med øredøvende buing fra de entret banen for å varme opp.

Den opphetede stemningen blant fansen, som fikk det til å regne konfetti ned fra tribunene etter kampstart, var å finne også på pressetribunen, der en beruset supporter hadde forvillet seg inn og havnet i klammeri med en engelsk journalist etter å ha trampet på skrivebordet hans.

Lenge var det ikke like hendelsesrikt på den løse gressmatten på Partizan Stadium: United hadde ballen mest i starten, men slet med å skape sjanser, utenom da Scott McTominay traff utsiden av nettveggen med en heading etter et kvarter.

Kampen tok seg kraftig opp like før pause: Jesse Lingard traff stolpen for gjestene, Umar Sadiq gjorde det samme for hjemmelaget, før 19-åringen Williams skapte ubalanse i Partizan-forsvaret og lagde straffespark til Solskjærs menn. Anthony Martial – tilbake fra start etter et lengre skadeavbrekk – trosset presset fra tribunen og stilnet hjemmefansen med en kontrollert avslutning fra merket.

Det var Uniteds første avslutning på mål på bortebane i Europa League denne sesongen – etter 132 minutters spill – og det første bortemålet siden august, alle turneringer inkludert.

STEMNING: Partizan-fansen – kjent som Grobari, «gravgraverne» på norsk – skapte mye liv på tribunen i Beograd. Foto: Darko Vojinovic / AP

Rop om straffe

Etter hvilen tok Partizan over kampen, og Seydouba Soumah skapte hjemmelagets største sjanse etter å ha sendt Harry Maguire – United-kaptein for første gang – i pølseboden med en råfrekk dragning.

Deretter ble det ropt om straffespark: Først da ballen traff armen til Scott McTominay, så da den traff armen til Brandon Williams, men begge gangene vinket dommeren spillet videre og ga Partizan-spillere gule kort for protestene. Dommertrioen mottok kveldens heftigste pipekonsert da de gikk inn i tunnelen etter kampslutt.

Til tross for at Partizan presset og presset, klarte Maguire og resten av United-forsvaret å holde unna og sikre en etterlengtet borteseier. Dermed er en mental barriere utvilsomt brutt før tre nye bortekamper står for tur den neste halvannen uken: Mot Norwich, Chelsea og Bournemouth.

