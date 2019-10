REAGERER: Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen på sidelinjen under tirsdagens kamp mot Romania. Foto: Stian Lysberg Solum

Lagerbäck og «Perry» reagerer: – En hån mot arbeidet mot rasismen

Lars Lagerbäck og hans assistent Per Joar Hansen bruker sterke ord om at Romania tross sin rasismestraff fikk kjempestemning i tirsdagens kamp.

UEFA hadde straffet rumenerne med publikumsforbud, men i stedet for tomme tribuner var det 30.000 barn på stadion, og de laget øredøvende støy kampen gjennom da det ble 1-1 mot Norge.

Lagerbäck sa på pressekonferansen at han aldri har opplevd en mer urettferdig avgjørelse enn at UEFA tillot det, og assistenten er helt enig.

– Ja, det var helt meningsløst. Det blir bare komisk når Haitam (Aleesami) og Josh (King) før kampen sto der med skilt og de tok bilder med «Nei til rasisme» og «Equal games», og så hiver de inn både barn og voksne og har en speaker som oppfordrer til ulike ramser og sanger, sa «Perry» i intervjusonen etterpå.

– Det er null straff, så dette var bare en parodi.

Det var mer tribunestemning enn i de aller fleste landskamper, og massiv støtte til Romania.

En hån

– Det er en stor vits at de kan gjøre noe sånt når de har fått en straff. Dette var ingen straff. Det er en hån mot arbeidet mot rasismen. Det må tas tak i, og det eneste som hjelper er å kaste ut nasjoner som bedriver den typen ytringer i 2019, sa Hansen.

Han sa at spillerne var blitt forberedt på at rammen skulle bli slik.

– Vi snakket om det på forhånd, og at vi ikke fikk gjort noe med det, så vi skulle konsentrere oss om det vi kunne gjøre noe med. Men vi skal ta det opp i etterkant og gi kraftig uttrykk for det vi mener, fortsatte Lagerbäck-assistenten.

NFFs kommunikasjonsdirektør, Svein Graff, fortalte i forkant av kampen til VG at UEFA har beklaget til Norge at det ikke ble satt noen begrensninger på antall tilskuere, og at Norge ikke ble informert om at de hadde endret på den opprinnelige sanksjonen.

Lagkaptein Stefan Johansen var mindre bastant i uttalelsene enn landslagsledelsen.

– Det føles litt dumt å stå og prate om det, for det var først og fremst prestasjonen vår som ikke var god nok, men personlig synes jeg det skulle være nulltoleranse for rasisme, sa han.

Hadde en plan

– Romania dro nytte av reglementet som gjelder. Det er for så vidt en bra greie å invitere unger, men jeg stiller et stort spørsmålstegn ved reglementet. De straffer ikke rasisme hardt nok i mine øyne.

Han sa at spillerne på forhånd hadde snakket om hva de skulle gjøre dersom det kom rasistiske ytringer fra publikum tirsdag.

– Vi hadde en klar greie om at hvis noen hørte noe så skulle de prate med benken, og så skulle vi ta en avgjørelse om hva vi gjorde. Det skjedde ikke i dag, iallfall ikke det jeg hørte, men jeg synes som sagt at de tidligere tilfellene burde vært straffet hardere, sa Fulham-spilleren.

– Det irriterer meg at det stadig skjer slike ting, som det gjorde igjen med England i går. Det er håpløst og skal ikke skje.

