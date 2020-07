STERKT COMEBACK: Ibrahima Wadji i duell med Tore Reginiussen. Foto: Jan Kåre Ness

Wadji tilbake etter dopingdommen: – Jeg er en glad mann

HAUGESUND (VG) 408 dager etter sin forrige kamp var Ibrahima Wadji (25) endelig tilbake på banen da Haugesund slo Rosenborg.

– I dag er jeg en glad mann. Jeg er glad for laget, og glad for meg selv. Det var en veldig vanskelig kamp, mot et veldig tøft lag. Å ta tre poeng da er fantastisk, sier Wadji til VG etter kampen mot Rosenborg.

14 måneder soning etter den positive morfindopingtesten er over, og han kan endelige knyte på seg fotballskoene og løpe ut på den grønne gressmatten igjen. For et Haugesund-lag som har slitt med å score mål kan han bli en helt avgjørende faktor.

På sine 23 seriekamper for Haugesund står han med ti mål, og han varsler at det skal komme flere snart.

– Hva kan vi forvente av deg i den nærmeste fremtiden?

– Jeg er her for å score mål. Jeg har lyst til å score mange mål, sier en offensiv Wadji.

Ny dimensjon

Mot Rosenborg viste Wadji seg frem fra start, og var sterkt delaktig i oppbyggingen av angrepet som ledet til den avgjørende straffen. Wadji fikk ballen av Kristoffer Velde, før han spilte sistnevnte gjennom. Han vendte opp, ble felt av Rosenborg-back Anders Trondsen, og fikk straffe.

Straffen satte Niklas Sandberg sikkert i mål, og sørget for tre poeng til Haugesund.

– Jeg er ikke på mitt beste, men det er helt greit. Lagkameratene mine er uansett glade, for jeg har vært lenge borte. Nå er jeg tilbake for å hjelpe Haugesund, og så lenge laget er fornøyd, er jeg fornøyd, sier Wadji på spørmål om egen prestasjon i comebacket.

Senegaleseren spilte som spiss, og holdt 78 minutter før han ble byttet ut. På de hadde han absolutt imponert treneren sin:

– For oss er det voldsomt viktig å ha han tilbake. Han bringer en ny dimensjon til spillet vårt, og søker i det rommet vi har etterlyst. Selv om det ikke luktet mål av ham i dag, så er han aggressiv og vemmelig for motstanderen. Det er godt å ha sånne spillere, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug til VG.

Slo tilbake

Seieren mot Rosenborg kom på et viktig tidspunkt for Haugesund som har hatt begredelig poengfangst. Før kampen lå de på kvalifiseringsplass, med to seire, to uavgjorte og fem tap.

I tillegg hadde fire kamper uten mål, og tre strake tap Nå klatrer haugalendingene til ellevte plass på tabellen med elleve poeng.

– Det er kjempe godt. Vi har ligget nede, og har verken spilt godt eller fått så mye poeng. Å hale i land en trepoenger sånn som situasjonen er nå er vi godt fornøyd med. Det er fortsatt mye å jobbe med, men det var positivt., sier Grindhaug.

– Hvordan er det å se at dere klarer å hale i land en sånn kamp?

– Det er en egenskap det og. Det som gleder meg aller mest er at spillerne sto opp. De spilte med mot, noe vi har snakket om. I dag synes jeg de kan slå seg på brystet.

Neste mulighet for å hente enda flere poeng er borte mot Sarpsborg 08 onsdag.

Publisert: 27.07.20 kl. 22:16

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 10 8 1 1 29 – 10 19 25 3 Vålerenga 10 5 4 1 13 – 10 3 19 4 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

