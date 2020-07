EKSPORTER: Ricardo Friedrich (t.v.), Håkon Evjen (midten foran) og Amor Layouni (t.h.) forlot alle Bodø/Glimt etter å ha levert varene i fjorårets sesong. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Slo gjennom i Bodø/Glimt – nå hyller de gamleklubben: – Klare for å vinne gull

Bodø/Glimt har vært et springbrett ut i Europa for blant andre Alexander Sørloth, Håkon Evjen og Ricardo Friedrich, som følger med på suksessen i nord med stor entusiasme.

Nå nettopp

– Jeg ble så knyttet til klubben at Bodø/Glimt alltid vil være med meg uansett hvor jeg går. Tiden jeg brukte der og folkene jeg møtte, savner jeg veldig nå. Vi hadde så mange gode minner, sier Ricardo Friedrich til VG.

Etter tre sesonger i Bodø/Glimt tok han etter fjorårssesongen turen videre til tyrkiske Ankaragücü, men den brasilianske målvakten følger fremdeles med.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg ser alle kampene jeg kan og kunne ikke vært lykkeligere på deres vegne. Jeg sendte en melding til Marius da han scoret. For et mål, jeg var så imponert, sier målvakten etter den dramatiske kampen mot Kristiansund.

For tre uker siden klarte Ricardo Friedrich & co et sterkt 1–1-resultat borte mot Trabzonspor, men slapp inn mål mot landslagsspissen Alexander Sørloth.

– Det er helt fantastisk. Jeg har ikke sett så mye annet enn Rosenborg de siste årene, men nå prøver jeg å se hver eneste Glimt-kamp jeg får til. Det er et komplett lag, sier Sørloth til VG.

Sørloth mener at dette kan være årets mål allerede:

Tenker utvikling

Som tenåring slet Sørloth med å få spilletid i Rosenborg. I 2015 følte han seg klar, men måtte til Bodø for å få gjennombruddet sitt.

– Det startet hele karrieren. Jeg ble beskrevet som et talent, men trengte spilletid. Det var tøft i begynnelsen og jeg startet først i 10. serierunde. Deretter gikk det bare en vei, sier han.

Etter sesongen ble han solgt fra Rosenborg til Groningen for om lag syv millioner kroner. Deretter gikk veien via FC Midtjylland og til Crystal Palace, hvor han har blitt lånt ut til Gent og Trabzonspor.

I Tyrkia har han gjorde han seg populær hos egne fans med dette:

Mens Friedrich kom fra Finland og Sørloth fra Trøndelag, ble Narvik-gutten Håkon Evjen (20) fostret opp fra egne rekker. Som 19-åring ble Evjen forrige sesong kåret til både årets spiller og årets unge spiller i Eliteserien, før han ble solgt til AZ Alkmaar for 25 millioner kroner.

– De har spilt veldig bra fotball, så det er veldig interessant å se på. Måten vi har holdt på i fjor og i år hvor det er en tydelig spillestil og alle gjør sin jobb. Vi tenker ikke på resultat, men utvikling, sier Evjen, som har sett alle åtte kampene til Bodø/Glimt denne sesongen.

Tror på Glimt-gull

Han er ikke overrasket over at nordlendingene har levert så bra også etter at han forlot klubben, og mener at de er en reell gullkandidat.

– Absolutt. Det tror jeg de fleste skjønner, sier Evjen, og får støtte fra Ricardo Friedrich:

– De kommer til å fortsette å knuse rekorder. Jeg håper det ender opp med det første seriegullet. Skulle jeg veddet på noe, hadde jeg satt pengene mine på Glimt, sier målvakten.

les også Historiske Glimt har tatt «gigantsteg» med mental trening

Sørloth har latt seg imponere av stegene Bodø/Glimt har tatt og den selvtilliten de viser. 24-åringen sier at han har sett stort sett alt som er å oppdrive av høydepunkter fra Rosenborg i velmaktsdagene, og mener at Bodø/Glimt minner veldig om Eggens RBK.

– Det blir et rotterace. Molde ser fryktelig solide ut de også. Kampene mellom dem kan bli veldig avgjørende. Jeg håper selvfølgelig at Rosenborg kan puste dem i nakken, men håper selvfølgelig at Glimt tar Molde. Det er det ingen tvil om, sier han om gullkampen.

I fjor scoret Evjen et utrolig mål:

Evjen er klar på at flere av Glimt-spillerne vil være ettertraktet utenfor Norges landegrenser, men tror det blir viktig å beholde spillere om de skal være med helt inn.

– Selvfølgelig. Hvis de skal ta gull, så må de nesten bli værende. Men jeg er ingen tvil om at hvis noen drar, da kommer det nye opp.

Det har de bevist allerede denne sesongen. Jens Petter Hauge satt stort sett på benken forrige sesong, men topper VG-børsen i år.

– Vil alltid være i hjertet mitt

Mellom stengene har Bodø/Glimt hentet Joshua Smits i tillegg til Nikita Haikin, som begge får ros av Ricardo Friedrich. Keeperen understreker at han føler han tok riktig valg med å ta steget videre ut i Europa, men legger ikke skjul på at han savner Bodø/Glimt.

– Som spiller var det en klubb som åpnet dørene og trodde på meg. De trodde alltid at jeg kunne nå et høyere nivå og bli en bedre målvakt. Jeg jobbet veldig hardt mens jeg var der. Det var ikke alltid lett, men til slutt fikk jeg betalt for innsatsen, sier Friedrich, som i september venter en sønn som skal hete Johan.

les også Fire år med stein på stein: Slik ble Bodø/Glimt et ekte «superlag»

Friedrich roser kulturen og menneskene i Bodø, som han omtaler som «en familie» for ham. Planen var å reise tilbake tilbake på besøk i sommer, men det satte pandemien en stopper for.

– Det var en tøff avgjørelse å dra videre, men man har bare én karriere og må ta de sjansene man får. På en måte er jeg fortsatt der, men nå mer som supporter. De vil alltid være i hjertet mitt, sier han.

Publisert: 18.07.20 kl. 14:13

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 8 8 0 0 32 – 8 24 24 2 Molde 8 7 1 0 24 – 7 17 22 3 Vålerenga 8 4 3 1 11 – 10 1 15 4 Odd 8 4 1 3 13 – 9 4 13 5 Brann 8 4 1 3 12 – 12 0 13 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser