SIKTER HØYT: Celin Bizet Ildhusøy i aksjon for Vålerenga på Intility Arena sist fredag. Foto: Annika Byrde, Scanpix

VIF-Celin (18) vil bli verdens beste

VALLE (VG) Vålerenga-profil Celin Bizet Ildhusøy (18) har et klart mål for fotballkarrieren.

– Det er å bli best i verden. Punktum.

– Best i verden?

– Ja. Må det, sier 18-åringen til VG.

– Hvordan skal du jobbe for å få til det?

– Det handler om én mot én-situasjoner, der man kan gjøre litt ekstra – underholde, avgjøre kamper og bruke egne ferdigheter, forteller Ildhusøy.

Sist fredag var hun meget god i toppkampen mot Avaldsnes. Etterpå betegnet hun seiersfølelsen som «ubeskrivelig»:

– Stort talent

Til tross for sin unge alder har Ildhusøy allerede spilt 58 kamper for Vålerengas A-lag etter å ha debutert som 15-åring. Angriperen har også storspilt for Norge på aldersbestemt nivå. Hun står blant annet oppført med 14 scoringer på 24 opptredener for jenter 19-landslaget.

I fjor var hun med på å ta sølv i både Toppserien og cupen med VIF. Etter fire kamper av årets sesong er Vålerenga på 3. plass – bare ett poeng bak ledende Lillestrøm. Målet er gull, noe Ildhusøy vil bidra til.

– Celin har gjort det veldig bra. Hun har vært en av våre beste spillere så langt, roser lagets danske trener, Jack Majgaard Jensen.

Han tror ungjenta kan nå langt.

– Hun er et riktig stort talent. Det kan du se på banen. Det viktigste for store talenter er hvor dyktige de er til å ta det siste steget. Vi får se med Celin om hun tar det. Hun har i alle fall alle muligheter til det, sier den erfarne VIF-sjefen til VG.

I AKSJON: Ildhusøy utfordret gang etter gang i toppkampen mot Avaldsnes forrige fredag. Foto: Annika Byrde, Scanpix

«Pushet» av pappa

Som datter av tidligere Molde-spiller Kjell Gunnar Ildhusøy, har den fotrappe og teknisk glitrende 18-åringen fått mange råd. Faren er også en av de viktigste grunnene til at hun allerede nå er i stand til å herje i Toppserien.

– Nå må ikke jeg skryte så mye av pappa, men ja. Han har pushet mye. Standardene som er satt av trenere jeg har hatt, har også vært viktig. Det har vært høye ambisjoner, noe jeg tror har hjulpet meg veldig mye, forteller Bizet Ildhusøy, som har cubansk mor.

Landslagslegende Solveig Gulbrandsen har trent Vålerenga-talentet under skolegangen hennes på Wang Toppidrett og kjenner henne godt.

– Hun har et internasjonalt snitt, beskriver Gulbrandsen overfor VG.

– Fysikken er meget god. Hun er rask, har bra kroppsbeherskelse og gode tekniske ferdigheter. Hun har en X-faktor med dette. Hvis hun fortsetter utviklingen og trener riktig, regner jeg med å se henne på A-landslaget om ikke så lenge, forteller kvinnen som med sine 183 kamper for Norge har nest flest i historien.

Publisert: 31.07.20 kl. 19:16

