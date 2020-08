Kristiansund snudde til seier over Viking: – Kan ikke bli bedre

STAVANGER (VG) (Viking - Kristiansund 1–2) Viking ledet til pause, men Kristiansund snudde kampen i andre omgang. Tre minutter før slutt ble kaptein Dan Peter Ulvestad den store helten.

Etter en meget god første omgang, raknet Viking i andre omgang og mistet alle poengene.

Først utlignet Olaus Skarsem, før Dan Peter Ulvestad headet inn vinnermålet etter 87 minutter.

– Det kan ikke bli bedre enn det der. Vi bak der er ikke vant til å bli matchvinner, i hvert fall ikke så vi får det kreditert. Det var et bra innlegg av Aasbak, og da jeg så det tenkte jeg at jeg burde score, sier en fornøyd Ulvestad til VG etter kampen.

– Når det kommer så sent tenker man at man helt sikker blir matchvinner. Da blir feiringen deretter, og det kokte litt da.

Dermed tar Kristiansund tre poeng, etter å ha levert en sterk andre omgang i Stavanger.

For Ulvestad var det hans andre scoring på tre kamper. Etter en sesong i fjor uten mål, er han fornøyd med å ha bokført to så langt denne sesongen. Med selvtillit i motstanders boks varsler han at de kommer enda flere:

– Jeg kommer i sykluser. Enten er det null, eller så er det minst fire, sier Ulvestad.

– Forrige sesong var det null, året før var det fire, null før der, og sju sesongen før det igjen. Det lover godt, for da skal det komme minst to til i år.

Men det startet bra for vertene. Etter å ha misbrukt flere muligheter mot Rosenborg sist, tok Veton Berisha på seg skylden for tapet. Mot Kristiansund kom det en tidlig revansj fra Viking-spissen.

Joe Bell slo et presist hjørnespark på hodet til Berisha, som headet ballen i målet bak Serigne Mor Mbaye før kvarteret var spilt.

Pemi Faris fikk en stor mulighet til å utligne snaue ti minutter senere, men ble hindret av en strålende redning fra Arild Østbø.

Flere muligheter ble det ikke de første 45 minuttene, og Viking tok med seg 1–0-ledelsen i garderoben.

Etter hvilen var det et langt friskere KBK-mannskap som kom på banen, og etter 58 minutter burde utligningen kommet. Faris spilte ballen til Bendik Bye, som bare kunne bredside ballen i det åpne målet. På ett eller annet hvis gikk ballen gjennom Bye, og sjansen ble spolert.

Kristiansund fortsatte presset, og sju minutter senere satt utligningen. Kalludra sendte en ball gjennom feltet, der Olaus Skarsem dukket opp og klinket ballen i nettet.

KBK var det førende laget også etter utligningen, og på tampen fikk kom vinnermålet til Ulvestad.

Viking blir stående på elleve poeng, mens Kristiansund er oppe i 18.

Nå får lagene en uke til å forberede seg til neste kamp. Neste søndag spiller Viking borte mot Mjøndalen, mens Kristiansund får besøk av Start.

