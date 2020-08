Finne sørget for «krise i Bergen» da han straffet gamle lagkamerater

BERGEN (VG) (Brann - Vålerenga 1–2) Brann tok ledelsen mot Vålerenga, men tidligere Brann-spiller Bård Finne snudde kampen. Dermed fortsatte Branns dårlige rekke med kamper.

– Taper vi mot Vålerenga så blir det krise i Bergen, sa Lars Arne Nilsen til VG etter trening på Brann stadion fredag kveld.

Nå er krisen et faktum i Bergen. Etter en frisk åpning på kampen, ble Brann hardt straffet av Vålerenga.

– Det er utrolig kjipt og meget frustrerende, sier Branns Fredrik Haugen til VG etter kampslutt.

– Per dags dato er vi ikke i nærheten, er den klare dommen fra midtbanespilleren.

– Det er mye som ikke fungerer, og da føler vi på det alle sammen, sier han videre.

Ruben Kristiansen er også klar på at Brann nå er inne i en «tung periode».

– Vi kjenner på at det er litt krise, for vi har høyere ambisjoner enn å stå med 15 poeng, sier han til VG.

Med 15 poeng på tolv kamper er Brann for øyeblikket på en åttendeplass før runden ferdigspilles søndag.

Se alle målene her:

Hjemmelaget så ut til å ha mye energi, og hadde mye ball i det første kvarteret av kampen. Etter ni minutter kunne de 200 tilskuerne på Brann stadion slippe jubelen løs.

Ivan Näsberg sto med armene rundt Dauoda Bamba i feltet og hindret spissen i gå opp. Dommer Svein Oddvar Moen pekte på krittmerket og straffen satte Kristoffer Barmen sikkert.

– Jeg syns det er fryktelig strengt, kommenterte Eurosports Tor Ole Skullerud om straffesituasjonen.

les også Bergensavisene om interessen og dekningen av Brann: – En stor frustrasjon

Straffenes aften

Brann kom godt i gang på eget gress, men den ledelsen holdt ikke lenge mot et Vålerenga-lag i god form. Aron Dønnum tok med seg ballen inn i banen og klemte til. Der sto Robert Taylor som fikk ballen i armen. Ny straffe på Brann stadion.

Tidligere Brann-spiller og bergenser Bård Finne gikk frem, og satte ballen mot Håkon Opdals høyreside. Brann-keeperen fikk en hånd på ballen, men klarte ikke å hindre mål i mot. Dermed var lagene like langt etter 31 minutters spill.

Ikke lenger etter pause pekte Moen igjen på krittmerket. Ruben Kristiansen sendte Mathias Vilhjalmsson i bakken, og Finne satte nok en straffe i mål mot gamleklubben.

les også Lars Arne Nilsen: – Taper vi mot VIF, blir det krise

Irriterte supportere

Utover i den andre omgangen slapp Vålerenga seg mer og mer ned, og dermed tillot de Brann å ha mer ball. Som et grep for å jakte utligning tok Nilsen ut Bamba for Erlend Hustad. Det likte hjemmepublikumet dårlig som buet da Bamba ruslet av banen.

Et bytte de ikke var fornøyd med i det hele tatt. Man kunne også se på et par av spillerne til Brann som ble tatt av, særlig Robert Taylor at skuffelsen var meget stor.

Tomålsscorer Finne fikk også høre det fra de 200 oppmøtte på stadion i form av buing. En annen Vålerenga-spiller som har fortid i Brann ble imidlertid applaudert. Deyver Vega kom inn for Aron Dønnum, og da han løp inn var det til applaus fra store deler av Branns-supporterne.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 11 10 1 0 40 – 13 27 31 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 4 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 5 Rosenborg 11 5 3 3 16 – 8 8 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

