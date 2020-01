SJEFEN: Jürgen Klopp var slik kledd da Liverpool vant Champions League-finalen mot Tottenham sist sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jürgen Klopp forklarer hvorfor han er «joggebukse-manager»

Jürgen Klopp (52) er sjelden eller aldri ikledd dress og slips når han styrer sitt Liverpool fra sidelinjen.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Engelsk kultur tilsier ofte dress og slips, også blant fotballmanagere. Men tyskeren har gjerne på seg en joggedress eller treningsdress – eller kanskje joggebukse og vinterjakke når det blir kaldt.

Det vekker såpass oppsikt på balløya at han stadig får spørsmål om det i store intervjuer. Sist av Sky Sports, som har hatt et stort intervju med Klopp, kalt «Being the Boss». Så hvorfor har han aldri på seg dress?

– Jeg liker det ikke. Jeg liker dress når det passer. Dette må ikke tolkes som respektløst, for jeg vet at mange, spesielt i England, har på seg dress fordi det er en spesiell dag og alt det der. Men jeg har ikke rom for å tenke på hva jeg skal ha på meg før en kamp. Jeg er bare ikke slik. Jeg har mye annet å gjøre.

Her kan du spille Lotto, Vikinglotto og Eurojackpot

– Så hvis noen sier til meg at «nå må finne fram et slips og sånn», så funker ikke det for meg. Jeg prøvde – ikke med dress, men med mer casual klær, da jeg kom til Dortmund. I de første ukene hadde jeg jeans, tror jeg, og ei svart skjorte eller noe. Men så glemte jeg det, og så hadde jeg bare på meg treningsdress.

– Og fordi klubben stiller med treningsdress i garderoben, så hjelper det voldsomt. Det er hovedgrunnen.

I et intervju med talkSPORT i høst sa Klopp at «jeg har dress til bryllup og begravelser og hvis noen forteller meg at jeg må ha på meg dress».

STILIG KAR: Slik var Jürgen Klopp kledd under FIFA Awards i september 2019. Foto: Luca Bruno / AP

– Hvis alle andre har dress, så vil jeg ikke være den som stikker meg ut og folk tenker at «oh, han har ikke på seg dress», sa Liverpool-manageren i intervjuet.

– Jeg er ikke komfortabel i dress. Jeg får ikke puste ordentlig med slips.

Lotto, Vikinglotto og Eurojackpot – her kan du spille

Det hører med til historien at Klopp var ikledd dress i ligacupfinalen mot Manchester City i 2016. Ellers ser vi ham som oftest i joggedressen – og ofte med skyggelue, gjerne med «LFC».

VG-tips:

* Dette er siste kamp i midtukens Premier League-runde.

* Wolves, som begynte inneværende sesong med Europa League i slutten av juli, spiller sin 40. kamp for sesongen, mens Liverpool er oppe i kamp nr. 39.

* Gjestene imponerer så enormt og fortsetter å vise få tegn til tretthet. Selv om vi antar at laget tok ut mye energi i søndagens storkamp mot Manchester United (2-0-seier).

* Lovren (f) er i gang med treningen igjen, men er trolig ikke med her. For øvrig er Clyne (f), Milner (mb), Keita (mb) og Shaqiri (mb) ute.

* Wolverhampton er utslått av FA-cupen, og er ikke med i kommende helgs runde. Vendte sterkt nok 0–2 til 3–2 borte mot Southampton på lørdag – men det er den eneste triumfen på de seks siste kampene. Derfor er vi skeptisk til om de klarer å få kontroll på vinnermaskinen Liverpool. Vinagre (f) er ute. Boly (f) og Jota (a) må helsesjekkes.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 23.01.20 kl. 12:06

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser