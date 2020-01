ETTERTRAKTET: Liverpool, her ved Roberto Firmino og Virgil van Dijk, og de andre lagene i Premier League verdsettes til enorme summer i TV-markedet. Foto: OLI SCARFF / AFP

Milliardkampen om Premier League-rettighetene: – Årets store TV-kamp som nå skal avgjøres

Kampen om de norske TV-rettighetene til Premier League frem mot 2028 er i full gang. Prisen kan ende på flere milliarder kroner.

Nå nettopp

– Det er årets store TV-kamp som nå skal avgjøres, sier Lasse Gimnes, kommunikasjonsrådgiver og daglig leder i Gimcom, til VG.

For det kan nå bli langt høyere milliardsummer i spill enn før når kampen om hvem som skal tilby TV-seerne Premier League-fotball i perioden etter 2021/22-sesongen, skal avgjøres.

Nyhets- og medieanalysenettstedet sportbusiness.com skrev tidligere denne måneden at den nye kampen om de nordiske rettighetene kan ende opp som en seks år lang avtale helt frem til og med 2027/28-sesongen. Det vil si en dobbelt så lang periode som i tidligere budkamper. Det ble da også opplyst om at budene måtte være levert innen torsdag 29. januar i denne anbudsrunden.

Hverken TV 2 eller Nordic Entertainment Group (NENT) som i dag sitter på rettighetene i det nordiske markedet vil kommentere om de vil konkurrere om rettighetene. Det vil heller ikke Discovery, som har vært aktive i sportsrettighetsmarkedet de siste årene.

Men NENT Group bekrefter i en mail til VG fra kommunikasjonssjef Tobias Gyhlenius at anbudsrunden nå er i gang.

«Vi har blitt informert av Premier League om at en anbudsprosess nå er åpen for rettigheter etter sesongen 2021/2022, og for tiden vurderes materialet, utenom det kommenterer vi ikke pågående eller fremtidige forhandlinger», står det i mailen.

Gyhlenius opplyser at NENT-group har hatt Premier League-rettighetene i Danmark og Sverige siden 2010 og rettighetene i Finland siden 2016.

TV 2 har hatt rettighetene i Norge siden 2010 og har vært gjennom flere budrunder det siste tiåret.

– Det er alltid hektisk i perioder med rettigheter ute på markedet. Det er mange som har stor interesse rundt såpass attraktive rettigheter, sier TV2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG.

Hun vil ikke opplyse om TV2 økonomisk har gått i pluss på Premier League-rettighetene sine. Men på spørsmål om kanalen ønsker å beholde rettighetene svarer Willand:

– Det er en rettighet som har betydd mye for oss og som vi har blitt glad i. Det er alltid flere ting som spiller inn når man skal by på en rettighet. Rettigheter er blitt dyrt og det er hard kamp om rettigheter.

Konkurrenten i TV-markedet, Discovery, sitter per i dag på rettighetene til den norske eliteserien i fotball.

– Vi er i utgangspunktet interesserte i alle store rettigheter som kan gjøres lønnsomme, men kommenterer ikke potensielt engasjement i spesifikke prosesser, skriver Discovery-sjef Tine Austvoll Jensen i en sms til VG.

Kampanje har skrevet at rettighetene for seks sesonger, med dagens prisnivå vil ligge på fire milliarder kroner kun for de norske rettighetene.

TV 2 ga i 2015 mer enn halvannen milliard kroner for en rettighetsperiode for Premier League på tre år. Siden skal rettighetsprisen ha økt.

Lasse Gimnes har fulgt og jobbet med rettigheter i over 20 år som journalist og redaktør og har også vært rådgiver for ulike aktører på dette området. Den daglige lederen i Gimcom påpeker at det norske folks forhold til engelske fotball historisk sett er så sterkt at det finnes stor betalingsvilje.

– Dette er i tillegg et produkt som lever hele året og det er ikke bare et event som varer dag og natt i to uker som et OL. Det går så å si året rundt. Derfor har dette en veldig høy verdi. Det er det viktigste premiumproduktet for det norske mediemarkedet som nå skal avgjøres, sier Gimnes.

Han påpeker at noen aktører kanskje bare vil regne økonomisk på rettighetene, mens andre er ute etter å skape seg markedsandeler for sitt premiumsprodukt.

– Det finnes ikke et sterkere virkemiddel enn Premier League. Der kan du bli stor på svært kort tid. Men det kan koste mer enn det smaker. Men så vidt jeg vet hadde TV 2 en fantastisk økonomi i forrige Premier League-periode, men har også hatt god økonomi i inneværende periode som går mot slutten, sier Gimnes.

Han blir overrasket om ikke NENT, TV 2 og Discovery er med på forhandlingsrunden. Men han mener at også internasjonale streamingtjenester kan være interessert, spesielt Amazon, som tidligere har handlet sportsrettigheter.

– Men det er klart, jeg tror ikke det blir noe rimeligere rettigheter enn inneværende periode. Det blir heller dyrere per år, sier Gimnes, som påpeker at han selv ikke har nøyaktig kunnskap om prisen på dagens rettigheter for Premier League.

Publisert: 28.01.20 kl. 02:27

