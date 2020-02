Haaland forbløffet med to nye scoringer: – Det er ufattelig

DORTMUND (VG) (Dortmund-Union Berlin 5–0) I sin første kamp fra start scoret Erling Braut Haaland (19) sitt sjette og syvende mål for Borussia Dortmund. Det fikk 80.000 supportere til å reise seg for nordmannen.

19-åringen fra Jæren har lenge vært omtalt som en sensasjon. Lørdag fikk et fullsatt Signal Iduna Park endelig se Bundesligas nye attraksjon fra start i Dortmunds gule og svarte trøye for aller første gang.

Det gikk som mange hadde trodd, men som ingen kunne forvente: Med to nye Haaland-scoringer. Det var nordmannens sjette og syvende nettkjenning på tre Bundesliga-opptredener i løpet av de to siste ukene.

– Han er rask. Han er sterk. Han har nese for mål. Starten hans i Dortmund er utrolig. Det er ufattelig. Han scorer og scorer og scorer. Ingen forventet dette, forteller Jürgen Koers til VG.

Tyskeren har fulgt Dortmund i 13 år for lokalavisen Ruhr Nachrichten og forteller at han aldri har opplevd noe lignende.

Hyllet

Haalands satte inn sitt første mål før det var gått 20 minutter, etter et klokt løp inn bak Union Berlin-forsvaret. Det gjorde at Dortmund ledet 2–0, etter at Jadon Sancho hadde tryllet inn tyskernes første nettkjenning etter bare 12 minutter.

Neste Haaland-scoring kom etter 76 minutter, da unggutten banket ballen i mål på pasning fra nevnte Sancho.

Bare sekunder senere ble Haaland byttet ut. Da reiste hele Signal Iduna Park seg og applauderte ham av banen. På tribunen var også pappa Alfie Haaland og så sønnen briljere igjen.

NY SCORING: Her setter Erling Braut Haaland inn 2–0 for Dortmund mot Union Berlin hjemme på Signal Iduna Park. Foto: EPA

– Han er «crazy»

Noen av journalistene som var til stede fortalte at de brukte en av få frihelger til å se Dortmund i aksjon – primært på grunn av Braut Haaland.

Ingen av dem ville gå glipp av sjansen til å se jærbuens første match fra start. Ingen av dem ble heller skuffet.

– Han er «crazy». Det er helt sykt, sier Bild-reporter Sven Westerschulze, sittende like ved siden av VG på pressetribunen.

Han fikk i tillegg se Marco Reus plassere inn 3–0 fra straffemerket, etter at Haaland ble felt. 4–0 var signert belgiske Axel Witsel.

Med seieren legger Dortmund ytterligere press på serieleder RB Leipzig. De spiller senere lørdag, og leder bare med ett poeng før avspark.

