Barcelona-sjefen til VG: Messi må på legesjekk

MANCHESTER (VG) (Manchester United - Barcelona 0–1) Barcelona-trener Ernesto Valverde (55) sier Lionel Messis (31) ansikt må undersøkes etter den heftige smellen fra Chris Smalling (29).

Det ble blodig på Old Trafford da Uniteds midtstopper dundret inn i den argentinske superstjernen etter en halvtime av 0–1-kampen i Champions Leagues kvartfinale.

Messi blødde kraftig fra både nesen og øyet og fikk med seg en blåveis fra sammenstøtet, men kom seg tilbake i spill etter noen minutter. Men han ble liggende etter situasjonen, og bildene var dramatiske rett etter situasjonen.

Etter kampen sier Barcelona-trener Valverde dette til VG på spørsmål om den heftige Messi-smellen:

– Det var et voldelig sammenstøt. Smalling kjørte over Leo. Nå må vi finne ut hvordan det går med ham. Det var en betydelig smell, og legene må undersøke ham i morgen. Han fikk seg virkelig en smell.

Valverde sier også at Messi ikke lenger kunne spille «komfortabelt» etter hodesmellen», og at han håper det ikke dreier seg om et brudd.

Synderen Smalling ønsket ikke å kommentere direkte på situasjonen, men uttalte før kampen at Messi bare måtte «bring it on», på spørsmål om hvordan de skulle stoppe den argentinske superstjernen.

– Vi visste at vi måtte være intense, er det eneste han vil si til BT Sport om taklingen.

Smalling fikk senere gult kort for en annen situasjon, en situasjon han mente var «bløt».

Publisert: 11.04.19 kl. 00:04