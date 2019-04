NY KLUBB: Veton Berisha skrev nylig under for Brann. Foto: NTB scanpix

Berisha forventer reaksjoner fra Viking-publikumet i vestlandsderbyet

STAVANGER (VG) Veton Berisha (24) ble en yndling blant Viking-fansen i løpet av sine fire år i klubben. Lørdag returnerer rogalendingen til SR-Bank Arena som Brann-spiss.

– Jeg tror at det kommer til å bli både buing og applaus. Det er det jeg forventer, forteller Berisha til VG.

Han spilte for Viking fra 2011 til 2015, men etter fire år i utlandet gikk Berisha fra østerrikske Rapid Wien til Brann for to uker siden. I forkant av overgangen uttalte angriperen at Viking var førstevalget i Norge, men Stavanger-klubben hadde ikke sterk nok økonomi til å hente ham hjem.

Likevel er det blandede følelser blant Viking-fansen. Noen av dem er i harnisk over Berishas klubbvalg. Det har Viking-trener Bjarne Berntsen liten forståelse for.

Viking-sjefen mener supporterne bør applaudere for Berisha når han entrer kunstgresset i Stavanger for første gang siden han forlot klubben, selv om det er i den rød Brann-uniformen.

– Jeg syns de bør klappe for ham. Han gjorde en veldig god jobb da han var her i Viking. Han ønsket også å komme tilbake til Viking. Det hadde vi dessverre ikke mulighet til på grunn av den økonomiske situasjonen vi er i. Ingen bør betvile at Veton hadde lyst til å spille i den mørkeblå drakten. Vi får heller respektere at han spiller for konkurrenten vår. Så får vi sørge for at han får en tøff kamp, sier Berntsen til VG, før han deler tankene sine om det som er ventet å bli et glohett vestlandsderby i dette videointervjuet:

I Bergen uttrykker Lars Arne Nilsen glede under samtalen med VG. For Brann-treneren er fornøyd med å ha landet drømmespilleren sin i Berisha.

Nilsen er også imponert over 24-åringens to første uker i klubben.

– Veton har vært «outstanding», både i garderoben og på feltet. Han har spilt veldig gode kamper, så har han også vært en kanonmann å få inn i gruppen. Jeg kjente ham som fotballspiller og hadde referanser på ham, men han har virkelig levert for oss. Han tok garderoben med en gang, og ble godt likt. Han har tatt ansvar fra første sekund, roser Nilsen overfor VG.

FORTID I MØRKEBLÅTT: Berisha var veldig godt likt blant Viking-fansen i sin tid i klubben. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

– Blir spesielt

– Hva tenker du om returen hans til Stavanger som Brann-spiller?

– Jeg blir overrasket hvis Viking-supporterne ikke tar godt imot ham. Jeg tror det er bare noen få som ikke skjønner hele bildet. Hadde Viking kunnet løst ham ut av kontrakten, hadde han helt sikkert dratt der. Han er glad i Viking. Det har han sagt. Men nå er han Brann-spiller. Nå er han vår. Og han skal gjøre alt for å slå dem. Han er proff. Det kommer han til å vise på lørdag, forteller Nilsen.

Det bekrefter også mannen det meste vil handle om lørdag kveld. For når Berisha løper ut på SR-Bank Arena foran det som kan bli nærmere 15.000 tilskuere, er det for å skyte Brann til seier.

– Det blir spesielt. Som jeg alltid har sagt, så er jeg glad i Viking og kommer alltid til å være det. Jeg håper jo at de kommer så høyt som mulig på tabellen. Men på lørdag må vi ta tre poeng, forteller Berisha.

Publisert: 12.04.19 kl. 12:44