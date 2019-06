FINPUSSER FORMEN: Landslagssjef Martin Sjögren (t.h.) og de norske kvinnene gjør sine siste forberedelser før Frankrike-VM. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kritisk til kvinnenes Champions League – vil ha gruppespill

Landslagssjef Martin Sjögren (42) mener tiden er overmoden for å endre på kvinnenes Champions League-turnering.

I dag spilles det ikke noe gruppespill som på herresiden, og de beste lagene kommer først inn i turneringen i 16.-delsfinalen. Nå går diskusjonen om å endre konkurranseformatet.

– Dette er jo et helt naturlig steg å ta på linje med alt annet positivt som skjer innenfor kvinnefotballen for tiden, mener Sjögren.

– Vi foreslo en utvidelse og diskuterte det da jeg var klubbtrener i LdB FC Malmö for mange år siden. Jeg gleder meg bare til UEFA gjør alvor av planene. Det er rett steg å ta. Man bør innføre gruppespill og gi klubbene et økonomisk insitament.

Ikke overraskende får han støtte av Englands-proffene Maren Mjelde og Maria Thorisdottir. De to får, likhet med den ferskeste Chelsea-proffen Guro Reiten, ikke spille Champions League-fotball neste sesong etter at Chelsea «bare» ble nummer tre i serien. Kun de to beste i England får sjansen i den gjeveste turneringen.

Maren Mjelde mener det er på tide å endre konkurranseformatet.

– Vi tar gjerne flere lag fra de beste nasjonene. Tiden er moden for en endring. Champions League på kvinnesiden har utviklet seg mer og mer, og spesielt i år har man sett at det begynner å bli tettere, mener Chelsea-spilleren.

– Jeg vet ikke hvorfor man ikke har et gruppespill. Hvis UEFA har ment at konkurransen ikke har vært god nok, at det er for få lag som er der «oppe», så kunne de jo bare ha færre grupper og slippe til flere lag fra de beste nasjonene. Det kan være veien å gå.

– Det er et stort ønske om å endre turneringen til gruppespill som på herresiden. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal bli slik, fastslår lagkamerat Maria Thorisdottir.

– Gir flere muligheter

Trener i LSK, Hege Riise, argumenterer også for en endring.

– I dag er det jo sånn at du kan være uheldig og trekke Lyon. Da får man to kamper i Champions League, knapt noen erfaring og så er det ett år til neste gang. Det gjør oss ikke bedre. Å få inn flere lag vil være positivt og et gruppespill gir flere muligheter, mener Riise.

Ifølge LSK-treneren er det økonomiske grunner til at UEFA ikke har innført gruppespill i turneringen, men nå har interessen økt for kvinnefotballen og det genererer mer penger i sporten.

– Som landslagssjef er det bra at lagene får møte forskjellig motstand – uansett hvilken liga man spiller i. Du får møte andre typer av motstand i Champions League, og det tror jeg er veldig, veldig viktig for spillernes utvikling. Derfor er jeg positiv til flere kamper i Champions League, sier Martin Sjögren.

