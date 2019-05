CASHFLOW: Daniel K. Siraj i OBOS og Hege Jørgensen i Norsk Toppfotball håndhilser i 2017 over en gullkantet sponsoravtale. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Omsetningsfest i Toppserien: – Det vi drømte skulle skje

Etter et katastrofalt EM i 2017, samlet norsk kvinnefotball seg i bunnen. Det har ført til en samlet omsetningsvekst på 30 millioner kroner for Toppserie-klubbene.

– Det er ekstremt gledelig. Denne veksten kommer selvfølgelig både fra avtalene vi har inngått med viktige partnere som OBOS, Norsk Tipping og Coop. Men i tillegg ser vi at det nå begynner å forplante seg lokalt i klubbene. Det er det vi drømte om skulle skje. Det var uhyre viktig at noen gikk foran.

Det sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen. Hun kan se tilbake på to år med en veldig vekst i omsetningen for klubbene i Toppserien som helhet, og siden 2017 har omsetningen økt fra 62 til 92 millioner - en økning på 57 prosent i løpet av to år.

Hun mener at grunnlaget ble lagt for to år siden, da Norge scoret null mål og sikret null poeng i EM i Nederland.

– Paradoksalt nok fikk vi drahjelp av skuffelsen i EM for to år siden. Det var viktig for oss å benytte anledningen til å sette agendaen i debatten. Å belyse hvorfor det har blitt slik, og hvor store forskjeller det faktisk er mellom jenter og gutter i fotballen. Vi hadde ikke trodd at det skulle skape så store reaksjoner som det gjorde, men jeg tror det ble en vekker for mange, sier fotball-lederen.

Og som det har snudd. Etter helgens «Superhelg» i Toppserien, der samtlige seriekamper skal avvikles på Intility Arena med gratis inngang, er det pause i seriespillet fordi Norge skal til Frankrike og spille fotball-VM. Så sent som i mars spilte LSK Kvinner kvartfinale i Champions League mot finalist Barcelona. Og i februar ble Toppfotball Kvinner kåret til årets sponsorobjekt.

– Det var en vedtatt sannhet om at norsk kvinnefotball ikke hadde kommersiell verdi, men det var viktig å få snudd den tankegangen. Det skjer en eksplosiv utvikling ute i Europa, og vi må investere for å holde følge.

Hun anslår at drøyt en tredjedel av omsetningsveksten kommer fra de store, sentrale aktørene. Resten har kommet fra lokale sponsorer og ulike aktiviteter, som fotballskoler og liknende. Organisasjonen har imidlertid en finger med i spillet for å sørge for at pengene blir fornuftig brukt.

– Sammen med klubbene har vi laget en strategiplan, og foreløpig øremerket satsingen til talentuvikling, proffdager og markedsansvarlig lokalt i alle klubbene i Toppserien. Det har vært viktig å bygge strukturer og profesjonalisere måten vi driver arbeidet vårt på, oppsummerer Jørgensen, som ettertrykkelig roser måten klubbene har drevet frem veksten på.

Publisert: 18.05.19 kl. 12:09