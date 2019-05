Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Graham Hansen om Barcelona-lønnen: – Jeg er mye bedre stilt

ULLEVAAL (VG) Caroline Graham Hansen (24) bekrefter at hun går betraktelig opp i lønn med overgangen til Barcelona, men vil ikke kommentere hvor mye.

Ifølge det NRK erfarer skal den norske 24-åringen ha en grunnlønn på seks millioner kroner over to år etter å ha signert for Barcelona.

Til VG bekrefter Graham Hansen at hun er «betraktelig bedre stilt» økonomisk etter overgangen fra Wolfsburg.

– Jeg er mye bedre stilt, men hvor mye er vanskelig å kommentere for meg, sier 24-åringen til VG med et lurt smil.

Årslønnen hennes i Wolfsburg skal, etter det VG erfarer, ha vært på godt over millionen.

Hun sier økonomi ikke var høyest på prioriteringslisten når en overgang fra Wolfsburg skulle gjennomføres.

– Først og fremst var det viktig for meg å finne en ny klubb. Jeg var veldig sugen på et nytt eventyr og nye utfordringer. Jeg trengte det etter fem år. Økonomi kommer deretter. Jeg er bedre stilt dit jeg går nå enn der jeg var, så det ble på en måte en bonus, sier hun og følger opp:

– Man sier jo ikke nei takk til å få bedre betalt!

Fryktelig stolt

Nå er fotball-VM første prioritet, men Graham Hansen gleder seg enormt til å kle seg i Barcelonas farger til høsten.

– Jeg er bare fryktelig stolt. Jeg gleder meg til å få ta del i deres kultur, fotballkultur og å få lov til å ha på seg de fargene og den drakten, sier hun til VG.

– Er du Barcelona-fan?

– Jeg har alltid vært glad i å se på Barcelona spille fotball. Jeg tror alle som elsker fotball liker å se på Barcelona selv om de ikke heier på dem. De står for en type fotball som i teorien er den alle vil spille, men som kun Barcelona egentlig har fått til, sier 24-åringen.

Vil lære spansk på under ett år

En ny utfordring følger med overgangen til ny klubb og kultur. Nå må hun lære seg enda et nytt språk.

– Jeg hadde spansk på skolen i fem år, så det bør jo være «så der» i hvert fall. Jeg har i hvert fall håp om at det skal gå fortere å lære spansk enn å det var å lære tysk. Jeg har troa, sier 24-åringen og utdyper at hun lærte seg flytende tysk på omtrent et år.

– Har du språkøre?

– Jeg føler jo ikke det, for jeg syntes det var fryktelig tungt med språk på skolen, men man kan jo ikke benekte at man kanskje har det hvis du lærer språk fort, svarer hun og smiler.

