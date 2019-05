I FYR OG FLAMME: Lillestrøm-spillerne Moses Ebyie og Erik Brenden kjemper om ballen foran egne fans på Intiliy Arena under det heftige fjorårsderbyet. Vålerenga-spillerne på bildet er Samuel Fridjonsson, Amin Nouri og Felipe Carvalho. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Klanen-talsmann mener Lillestrøm virker resignert allerede før derbystart: – De feiger ut

Vålerenga-supporternes talsmann Erling Rostvåg er lite imponert over både Lillestrøm-fansen og rivalklubbens administrasjon før lørdagens Eliteseriederby.

– Det virker som om både klubben, administrasjonen og supporterne er redde for å gå på en smell. At de ikke har tro på at de kan gjøre noe på Valle, melder Rostvåg dagen før «Derbylørdag» mellom Vålerenga og Lillestrøm på Intility Arena.

Han baserer inntrykket sitt på borteseksjonens foreløpige billettsalg og at LSKs hjemmeside inntil fredag ettermiddag har vært uten innhold rettet mot matchen. Generelt opplever Rostvåg markedsføringen fra Lillestrøms side som mer beskjeden enn normalt for dette oppgjøret, og han hevder supporterne har «radiostillhet» på nettforum og sosiale medier.

– Hvis dette stemmer, at Kanarifansen ikke har tenkt å møte opp, har de degenerert fra å være en ivrig gjeng som støtter en håpløs klubb til å bli medgangssupportere. Jeg kan ikke skjønne hvordan laget og apparatet rundt skal prestere hvis administrasjonen har resignert en uke i forveien. De har gitt opp. De feiger ut oppe på Romerike, påstår Klanens talsmann.

Det er nøyaktig ett år siden tidenes første Vålerenga-Lillestrøm-derby på Intility Arena. Den dramatiske overtidsseieren til Bård Finne og Vålerenga toppet det som var en publikumsfest i begge supporterleirer, noe daværende LSK-trener Arne Erlandsen brukte som motivasjon før kampen:

Nå tror derimot Rostvåg at hjemmefansen kommer til å dominere på tribunen.

– Ja, det tror jeg. Hvis ikke Vålerenga driter seg ut og ligger under 0-3 til pause, tror jeg den vesle puslegjengen (Lillestrøm-supporterne) kommer til å kollapse. Da blir det enveiskjøring på tribunen – også, smiler Vålerenga-supporteren.

Leder og talsmann Tony Johansen i Kanarifansen blir også blid når han hører rivalens utspill og påpeker at Rostvåg neppe er inne på LSK-tilhengernes interne debattforum.

– Billettsalget er ikke så galt. Akkurat nå er det 530 totalt (50 på familiefeltet), og det er flere enn vi hadde dagen før kampen i fjor. Da var vi 1000 som møtte opp. Lillestrøm-supportere er ikke kjent for å være de beste til å kjøpe på forhånd, sier Johansen til VG ved 14-tiden fredag ettermiddag.

Han spår at LSK-fansen vil telle 800–900 personer på bortefeltet ved kampstart.

– Vi har absolutt ikke gitt opp eller resignert. Men kampene mot Bodø/Glimt (0–4), Gjelleråsen (3–1-seier i cupen) og Odd (0–3-tap) har ikke gitt superoptimisme til denne kampen. Og folk er nok ekstremt lei av å kjempe i bånn av tabellen. Samtidig har vi hatt litt publikumsøkning på Åråsen og en grei oppgang av folk på bortebane, påpeker Kanarifansens supporterleder – som sier han drister seg til et uavgjorttips som utfall i lørdagens klassiker i norsk fotball.

Lillestrøms daglige leder Robert Lauritsen sier følgende til kritikken fra Klanens talsmann om manglende markedsføring av bortekampen:

– Vårt største fokus er å markedsføre egne hjemmekamper, men vi håper selvsagt at flest mulig LSK-supportere drar på derbyet, melder Lauritsen til VG.

Kampen vises på Eurosport Norge og har avspark 18.00.

