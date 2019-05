TUNG PERIODE: Ole Gunnar Solskjær og Ander Herrera etter kampen mot Chelsea for et par uker siden. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Herrera om Solskjær: – Jeg tror virkelig på Ole

På vei ut av portene i Manchester United er ikke Ander Herrera (29) i tvil: Ole Solskjær er den rette mannen for managerjobben.

Kristiansunderen overtok da José Mourinho ble sparket i desember og fikk så jobben på permanent basis i mars.

– Jeg tror virkelig på Ole, sier Herrera til Uniteds hjemmeside.

– Han er en av de beste folka jeg har møtt i fotballen. Alle i garderoben elsker ham. Jeg mener Ole er den rette mannen, fordi han har kvaliteter og kunnskap, men også fordi han er en god mann og et godt menneske.

Herrera tror også på folkene rundt Solskjær, men tror samtidig de har en tøff jobb foran seg:

– Laget trenger tid. De trenger tid siden dette ikke kommer til å fungere igjen fra dag én. Klubben trenger tid, selvtillit og støtte. Jeg er sikker på at de vil få det, men det eneste jeg kan be om, er tid, sier spanjolen.

Manchester United avsluttet sesongen med et skuffende tap for Cardiff, noe som betydde at Solskjærs klubb ble liggende på 6. plass og dermed må nøye seg med Europa League-spill.

Ander Herrera bekreftet i en video for noen dager siden at han forlater Manchester United når kontrakten hans går ut etter sesongen. Ryktene går på at han ender i Paris Saint-Germain etter fem år i Manchester.

Herrera mener at Solskjær og United må få tid på samme måte som Klopp og Liverpool har fått det:

– Liverpool kommer trolig til å vinne Champions League, men ... de har ikke vunnet i de fem årene jeg har vært her.

– De har gjort en utrolig jobb, men fansen har gitt dem tid. Det er det som denne klubben trenger også i øyeblikket.

Med henvisning til at det nå vil ta minst 30 år fra siste ligagull til Liverpool igjen vinner, sier Herrera:

– Jeg er sikker på at det ikke kommer til å ta så lang tid, fordi den rette personen er ved rattet. Her er rette mann, og jeg er sikker på at det ikke kommer til å ta 30 år.

Herrera nekter å gi Solskjær - eller forgjenger Mourinho - skylden for den dårlige sesongen.

– Jeg mener at vi alle må ta ansvar for hva vi har gjort, blir Herrera sitert på.

– Det er veldig lett å gi skylden når en manager får sparken, men dette går på hver og en av oss.

– Når du har en dårlig sesong, så har spillerne 75 prosent av skylden. Vi har gjort dårlige ting. Vi har gjort bra ting også, men for Manchester United er det ikke nok.

Publisert: 14.05.19 kl. 07:45