Høgmo får NFF-jobb for femte gang – blir ny sjef for trenerutdanningen

ULLEVAAL STADION (VG) Han har vært A-landslagssjef for både kvinner og menn, U21-trener og toppfotballsjef. Nå skal Per-Mathias Høgmo (60) bli NFFs mann på trenerutdanning.

Hans femte heltidsstilling i Norges Fotballforbund de siste 23 årene går i gang 1. april. Det betyr at han samtidig slutter i jobben som sportssjef i 2. divisjonsklubben Fredrikstad, der han har vært de tre siste sesongene, først som trener, deretter som sportssjef.

Nå blir han seksjonsleder for topptrenerutdannelse i fotballforbundet.

– Helt siden jeg begynte for halvannet år siden, har det vært en viktig strategi å løfte trenerutdannelsen. Der ønsker vi å være i verdensklasse, erklærer elitefotballsjef Lise Klaveness overfor VG.

Hun mener trener- og lederveteranen Høgmo er den optimale kandidaten i den nyopprettede stillingen og peker på at han scorer både praktisk og teoretisk:

Som tidligere A-landslagssjef for både kvinner og menn, hans trenerperiode i flere toppklubber (Tromsø, Rosenborg, Djurgården), hans bakgrunn som fotballeder og hans doktorgradutdannelse i prestasjonskultur. I tillegg har han spillerkarriere med cupmesterskap (1986) og én landskamp.

– Vi ville ha en med både dybde og bredde. En som har lang erfaring som trener, men vi ønsket også en entreprenør. En som er innovativ og som vil drive oss videre på dette området, sier Klaveness.

Høgmo sier han går inn i sitt NFF-comeback med stor ydmykhet.

– Denne jobben har sterke tradisjoner gjennom Andreas Morisbak, som satte sitt preg på utdanningen gjennom både 1970-, 80- og 90-tallet, og som jeg har hatt gleden av å jobbe med, sier 60-åringen fra Gratangen i Troms.

– Det er kjempegøy at Lise har løftet trenerutdanningen. Kjernekompetansen i fotball er trenere og det å skape gode miljøer. Dette er noe jeg brenner for. Min oppgave blir å stimulere alle dem som brenner for trenerutdanning. Alle som vil bli gode trenere, og alle som vil videreutvikle seg som gode trenere, fortsetter Høgmo.

