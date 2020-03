NEDTUR: Eliteserie-klubbene kommer til å gå på store tap som følge av utsettelsene grunnet coronaviruset. Her representert ved Lars Jørgen Salvesen og Strømsgodset. Foto: Berit Roald

NTF-leder om permitteringer: – Noen sitter med hånda på knappen

Norsk Toppfotball (NTF) kom i et møte med Eliteseriens daglige ledere fram til en enighet om å forby trening frem til 31. mars og komme med avklaring rundt eventuelle permitteringer.

– Situasjonen er akkurat så kritisk som vi har kommunisert de siste dagene. Store inntekter forsvinner, det er nå man selge sponsorpakker og andre ting, og dette er en problemstilling både klubbene og spillere. Noen sitter med hånda på knappen og er klare til å permittere, men det er vanskelig å si hvor mange, sier styreleder i NTF, Cato Haug.

Norsk Toppfotball (NTF) var mandag i møte med daglig ledere i Eliteserien og OBOS-ligaen. Mulige permitteringer sto blant annet på dagsorden, ettersom flere klubber har kommet i økonomisk uføre som følge av de corona-relaterte avlysningene.

Mandag kom også meldingen om at at Toppserie-klubben Arna Bjørnar har sendt ut permitteringsvarsel til samtlige ansatte i klubben.

Klubbene ble enige om at permitteringer for spillere og trenere diskuteres med spillerforeningen (NISO) og trenerforeningen før det iverksettes, heter det i en pressemelding sendt mandag formiddag.

I pressemeldingen heter det videre at Eliteserien og OBOS-ligaen er utsatt til første helg i mai, og at det forutsettes fortsatt at begge seriene gjennomføres som normalt. Klubbene er enige om at forbudet knyttet til organisert trening settes til 31. mars.

– Jeg er imponert over hvor samlet toppfotballen, og Norge generelt, er om dette. Sogndal er det siste laget vi får hjem, og nå er alle hjemme. I solidaritet med lagene som går i karantene 14 dager, mente vi det var rettferdig å sikre konkurransevilkår, sier Cato Haug om hvorfor karantene varer til akkurat 31. mars.

