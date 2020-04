HAR BLOMSTRET: Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge. Foto: EPA, Reuters og AFP

Krangler om NFFs betydning for supertalentene: – Bare tull!

ULLEVAAL (VG) For tre år siden haglet kritikken mot A-landslaget. Nå har flere unge spillere fått sitt gjennombrudd. Men hvem har æren?

I hvert fall ikke Norges Fotballforbund, hvis du spør tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal.

NFF-mannen Håkon Grøttland, som var han som tok mest til motmæle da A-landslaget nådde et historisk bunnivå i 2016, mener noe annet.

– Det stormet voldsomt. Det ble «skutt» på oss på grunn av spillerutviklingen. Det føltes rart, for vi hadde satt i gang mye og kritikken kom altfor sent, sier Grøttland. Han er seksjonsleder for spiller- og trenerutviklingen i NFF.

La oss ta en titt på hvordan det så ut høsten 2016:

Kjetil Rekdal snakket høyt om at «vi har mistet fysikken». Lars Lagerbäck-assistent Per Joar Hansen, den gangen i Norsk Toppfotball, fant mye galt med norsk fotball. Færøyene og Libya var Norge-naboer på FIFA-rankingen (84. plass) og året etter gikk det nedover til 88. plass. Det var klima for å slakte landslaget.

NFFs Håkon Grøttland gikk ut og meldte imot forståsegpåerne.

– Vi dyrker enerne rått. Vi er kanskje det forbundet i Europa som er råest på å dyrke enerne fra de er 13 år og oppover, uttalte han, og la til at revolusjonen hadde startet for tre-fire år siden.

Rekdal skeptisk

Kalenderen viser februar 2020 når VG møter ham igjen på Ullevaal. Tanken var at timingen for å se tilbake var god, i forkant av play off-kampen mot Serbia. I ettertid kom coronaviruset og snudde opp ned på det meste i Norge.

Men Grøttlands budskap står der fortsatt: Han slår fast at resultatene til aldersbestemte landslag, og unge profiler på A-landslaget, viser at han hadde rett i 2016.

Fra tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal smeller det:

– Vi skal ikke dra NFF inn i dette. At Haaland er blitt god på grunn av NFF er bare tull! Det samme gjelder Ødegaard. Forbundet har kanskje tenkt ut en retning, og gitt klubbene råd, men NFF har veldig lite med spillerne å gjøre, et par prosent i året kanskje.

Grøttland svarer:

– Enere oppstår ikke i et vakuum. De har bra folk rundt seg over tid, har vært i bra klubber og vi er den nasjonen som har klatret mest på rankingen for aldersbestemte landslag. Vi presterer som vi aldri har gjort.

– Vi skal ikke systemforklare de som har kommet opp nå, det blir dumt. De har ulike reiser og bakgrunn, men har til felles at de har vært gjennom NFF-modellen, sier talentsjefen.

Erling Braut Haaland (19) har bøttet inn 40 mål til sammen for Salzburg i Østerrike og Dortmund i Tyskland denne sesongen. Martin Ødegaard (21) har vært knallgod for den spanske tabellfirer og cupfinalist Real Sociedad. Kristoffer Ajer (21) er en klippe i Celtic-forsvaret og Sander Berge (22) har gått rett inn på Sheffield United. Alexander Sørloth (24) er toppscorer i Tyrkia.

– Kommer det flere?

– Norsk fotball har mye å glede seg til. Vi ser bare starten. Altså, kanskje ikke en Ødegaard, men det kommer mange gode spillere. Ting begynner å virke. Det stopper ikke med de guttene der.

Lover mesterskap

Rekdal mener Lars Lagerbäcks tydelig filosofi, en epoke med flere norske gjennombrudd internasjonalt og klubber som har blitt bedre på talentutvikling er faktorer som har løftet landslaget.

– Vi har ikke slått noen gode nasjoner ennå, men fått noen gode uavgjortresultater. Vi må ikke tro at vi er bedre enn vi er, påpeker Rekdal.

UENIGE: Kjetil Rekdal og Håkon Grøttland. Foto: NTB Scanpix og Sindre Øgar

Grøttland mener summen av følgende tiltak har fått virke over tid: Norsk Toppfotballs akademiklassifisering, NFFs kvalitetsklubb, NFFs landslagsskole og mer systematikk rundt aldersbestemte landslag.

– De fleste i norsk fotball er enige om hvor vi skal. Vi drar i samme retning, og da blir det mer kraft i det vi gjør. At Haaland og Ødegaard viser vei gir tro og optimisme. Vi ser det på ungguttene. De står ikke med lua i hånda. Våre 19-20-åringer er blitt vant til å slå Tyskland, sier han og poengterer at det fortsatt er mye å gå på.

– Kan du nesten garantere at et mesterskap er rundt hjørnet?

– A-landslaget er et lag for fremtiden. Det er unikt at vi har tre U21-spillere som er bærebjelker i laget. Vi kommer til å delta i mesterskap fremover.

– Dere fikk kritikk for at det var for mange like typer?

– Vi ser bevisst etter spisskompetanse. Du må ha en identitet og stå for noe, noe som er unikt for deg, og så dyrker vi det videre. Litt tilbake i tid ble vi for opptatt av kun de tekniske midtbanespillerne.

– Du sa at dere var råest i Europa på å dyrke 13-åringer?

– Jeg fikk mye kritikk for det. Men ingen andre nasjoner er mer systematisk når det gjelder å fange opp spillere, uansett bredde eller topp. Det står jeg for.

Slik så Haaland ut som 13-åring:

– NFF ser en vanvittig god 13-åring. Hva gjør dere?

– Hvis vi har en 13-åring i en klubb i Trøndelag, så har vi en mann der, Trond Nordsteien, som er ansatt for å sikre at de største talentene har en bra treningshverdag. Han drar til klubben et visst antall ganger i året, veileder trenere og sørger for at opplegget er bra.

I ytterste konsekvens kan NFF gi råd om klubbytte, men det skjer svært sjeldent, understreker Grøttland.

– Er det uproblematisk å ta en 13-åring ut av sin lokale klubb?

– Det skjer ikke ofte nå. Vi må gjøre det som er best for hver spiller. Kanskje er det å være i den lokale klubben og hospitere med RBK et par ganger i uken. I tillegg kommer landslagsøkter. Summen blir bra. Noen ganger ser vi at våre største talenter ikke er i nærheten av å ha det bra nok på klubbnivå, og da må vi gi råd om å finne en ny klubb.

– Går dere til foreldrene?

– NFF går gjennom klubb, først og fremst.

Les om «NFF-modellen» her:

NFF-modellen KVALITETSKLUBB Klare krav til klubber som vil bli en «kvalitetsklubb». Spillerutvikling skjer primært i klubbene. 40 prosent av barn og unge er tilknyttet en «kvalitetsklubb» i dag. – Så mange som mulig skal hver eneste dag skal få så gode fotballtreninger som mulig, sier Grøttland. GRASROTTRENEREN Et «hårete mål» er at alle som trener barn skal ha trenerutdannelse, en utdannelse som er spesialsydd for å trene de yngste. Cirka 10.000 gjennomfører kurset i løpet av året. Disse følges opp jevnlig av klubbens trenerveileder. LANDSLAGSSKOLEN Skal sørge for en rød tråd fra det året man fyller 12 – fra sonelag til første landslagsuttak på 15-årsstadiet. Cirka 1000 spillere per kull er inne i landslagsskolen. – Enerne får ekstremt tett oppfølging fra NFF fra de er 13 år. Da er vi ute og følger dem opp hyppig, slik at de har kvalitet i hverdagen, sier Grøttland. Han mener at mange forbund driver med kartlegging av så unge talenter, men at de ikke følges like tett. Helt sentralt står rolletrening og det å jakte på ulike spillertyper. – Når starter dere med direkte veiledning som å sende ut videoklipp? – Når de er 13. Alle som er en del av landslagsskolen jobber med videoanalyse og får feedback. Når du spiller kretslagskamp går spilleren inn og lager en analyse som man selv sender til NFF, som gir respons på analysen. Vi ønsker å trigge eierskap til egen utvikling. Et fjerde NFF-grep er en fotballfritidsordning som favner 7500 barn i alderen 8–12 år. – Vi er et stort land med få folk. Vi må finne vår måte å drive spillerutvikling på. Vi kan ikke kopiere andre. Vår måte er at alle klubber spiller en sentral rolle i det å utvikle spillere. Vi trenger flest mulig gode lokale breddeklubber. Spillerne utvikles her. Også kommer de etter hvert inn i landslagsskolen, før toppklubbene tar over og forvalter talentet videre, sier Grøttland. Vis mer

