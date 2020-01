TAR IMOT CITY: Ole Gunnar Solskjær skal lede Manchester United i semifinalen i ligacupen mot Manchester City. Foto: Tim Goode / EMPICS Sport

Solskjær før Manchester-derby: – Det er umulig å trene

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) sier at kampprogrammet er så tett at det er umulig for Manchester United å ha treninger mellom kampene.

Lørdag kveld spilte de 0–0 borte mot Wolverhampton i FA-cupen. Tirsdag kveld tar de imot Manchester City i ligacupen. Allerede den 7. januar skal de dermed spille årets tredje kamp – og teller man med desember er det kamp nummer 12.

– Store kamper gir deg energi og et ønske om å strekke deg til neste nivå, over det du kanskje er i stand til i hodet ditt. Noen ganger overrasker du deg selv, sier Solskjær før hjemmekampen mot Manchester City.

– Det er umulig å trene mellom kampene. Dette handler om mentale forberedelser, god behandling av fysioterapeutene, og at vi forhåpentligvis husker hva vi gjorde sist, og hva vi må gjøre bedre, sier nordmannen.

Det tøffe kampprogrammet har preget United-troppen: Scott McTominay og Paul Pogba er ute med skade, mens Jesse Lingard og Anthony Martial mistet helgens kamp på grunn av sykdom. I tillegg pådro Harry Maguire seg en liten skade mot Wolverhampton som gjør ham tvilsom til tirsdagens kamp.

– Vi skal gi dem så god tid som mulig. Det er det mest korrekte og ærlige svaret jeg kan gi. Noen av dem er ikke klare ennå. Hvis det hadde vært kamp i dag, er jeg ikke sikker på at de kunne prestert på sitt beste, men det er 36 timer til jeg skal gi dem laget, sier Solskjær.

Semifinale i ligacupen spilles over to kamper. Returkampen mellom United og City spilles på Etihad Stadium om tre uker.

– Du har alltid lyst til å vinne trofeer, og vi er så nærme nå. Forhåpentligvis blir det to gode kamper og to fine dager i Manchester, sier Solskjær.

