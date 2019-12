FLYR HØYT: Erling Braut Haaland skal være nær en ny klubb. Foto: GEPA

Opplysninger til VG: Haaland nær overgang

STAVANGER (VG) Erling Braut Haaland (19) skal være svært nær en overgang. I dag skal personer fra Haaland-leiren ha vært i Dortmund.

Det får VG opplyst fra kilder.

VG får også opplyst at det er ventet nyheter om en overgang i løpet av kort tid.

Ved 15-tiden melder den tyske avisen Bild at Haaland skal være på vei til Borussia Dortmund.

Braut Haaland besøkte Borussia Dortmund for første gang for drøyt to uker siden og ble forespeilet en rolle hos Bundesliga-klubben.

I konkurranse med klubber som Bundesliga-leder RB Leipzig og Manchester United, ser gultrøyene ut til å vinne kampen om den norske 19-åringens signatur.

Braut Haaland kom nylig tilbake til barndomsstedet Bryne etter å ha tilbrakt julen i Dubai sammen med familien. Søndag skal Haaland-leiren ha vært i Dortmund.

I TYSKLAND: Erling Braut Haaland og pappa Alfie Haaland skal søndag ha vært på plass i Dortmund. Her er duoen i dialog med VG i Østerrike i januar. Foto: Joachim Baardsen, VG

Flere tilbud

Med 28 scoringer på 22 kamper for østerrikske Red Bull Salzburg, deriblant åtte nettkjenninger i Champions League, er Braut Haaland en av Europas mest ettertraktede spillere.

Det har ført til et tilbud fra blant andre den tyske Bundesliga-lederen Red Bull Leipzig.

Fredag 13. februar avslørte i tillegg VG at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær hadde møtt Haaland-leiren i Salzburg, etter å ha dratt fra England.

Dortmund ligger på sin side på en foreløpig 4. plass i Bundesliga – syv poeng bak Leipzig.

Gultrøyene møter Paris Saint-Germain i 8-delsfinalen i Champions League over et dobbeltoppgjør i februar og mars. Neste seriekamp er borte mot Augsburg 18. januar.

