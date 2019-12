Eksperter i ekstase over Haaland-overgangen: – En av de største overgangene i norsk fotballs historie

Jan Åge Fjørtoft og Jesper Mathisen fullroser Erling Braut Haalands (19) klubbvalg etter overgangen til Borussia Dortmund.

For mindre enn 10 minutter siden

Søndag kom meldingen om at jærbuen har skrevet under for den tyske storklubben.

– Bundesliga og Dortmund perfekt for ham, og et perfekt trinn på utviklingsstigen til gutten, sier Fjørtoft kontant til VG.

– Dette er en av de største overgangene i norsk fotballs historie. De (Haaland-leiren) valgte riktig med RB Salzburg, og de kunne sikkert dratt til enda større klubber som betalte enda mer penger allerede da. Han kunne gått for det samme nå, men det er viktig for ham i denne fasen av karrieren å spille så mye fotball som mulig, sier Mathisen til VG.

Fjørtoft mener at Dortmund og Haaland i øyeblikket passer hverandre som hånd i hanske.

– Klubben trenger en spillertype som ham, de mangler en stor og sterk nummer ni. De har også en «proven record» på å få unge spillere til å ta det neste steget. Spillere som Lewandowski, Aubameyang, Hummels og mange flere er eksemplet på det, forklarer han.

Fjørtoft påpeker at Team Haaland har vært opptatt av å velge en klubb som både passer 19-åringens nivå, og som også har en plass til han, og at det er en grunn til at det ble Dortmund foran RB Leipzig.

– Jeg tror ikke dette er et nei til Manchester United eller noen andre, påpeker han.

Publisert: 29.12.19 kl. 16:00

Mer om

Flere artikler