KLARTE SEG UTEN POGBA: Ole Gunnar Solskjær så laget sitt beseire Burnley til tross for at Paul Pogba ikke var med i troppen. Det overraskende fraværet stjal mye av oppmerksomheten. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjærs forklaring skapte blest: – Må være noe galt

MANCHESTER (VG) Paul Pogba (26) var ikke til stede da Manchester United tok en ny seier, men stjernen stjal likevel mye av oppmerksomheten. Etter kampen måtte Ole Gunnar Solskjær (46) forklare seg.

Etter 30 minutter mot Watford og 45 minutter mot Newcastle forventet de fleste at Pogba skulle starte sin første kamp etter det lange skadeavbrekket.

Men da Uniteds spillerbuss ankom Turf Moor halvannen time før avspark i 2–0-seieren over Burnley lørdag kveld, var det uten franskmannen ombord.

– Vi følte ikke at det var riktig for ham å delta i dag, forklarte Solskjær på Uniteds egen TV-kanal – en forklaring som umiddelbart skapte reaksjoner blant på sosiale medier og blant TV-eksperter.

På BT Sport, som sendte kampen i England, satt de tidligere Premier League-profilene Paul Scholes og Joe Cole og klødde seg i hodet.

– Det er merkelig. Det er definitivt merkelig, sa Cole.

– Noe må være galt med Pogba. Det må være den eneste forklaringen. Hvis han er frisk, burde han spilt. Solskjær velger selv hvordan han vil legge det frem for offentligheten. Men hvis han er frisk, burde han ha spilt, sa Scholes.

– Det er merkverdig. Pogba har kommet inn og spilt en rolle i to kamper. Jeg var helt sikker på at han skulle spille, men han er altså ikke med i troppen. Det fører til spekulasjoner, sa Brede Hangeland under TV 2s sending.

På Solskjærs pressekonferanse etter kampen var det like mye snakk om Pogba som det gode resultatet borte mot Burnley, der scoringer av Anthony Martial og Marcus Rashford sørget for at United klatret til en foreløpig femteplass på tabellen.

– Hvorfor var ikke Pogba her? Du sa at andre omgang mot Newcastle var som «restitusjon», og han spilte bare den omgangen …

– Ja, han spilte 45 minutter, men han har vært ute en stund. Han følte seg ikke rett. Han reagerte på den kampen. Vi må bare ta den tiden det trenger og få ham klar til neste kamp (mot Arsenal første nyttårsdag), sier Solskjær.

– Han var ikke klar i dag. Han trengte nok bare en ekstra dag med restitusjon, sier han.

SKADEPLAGET: Paul Pogba (t.v.) har ikke startet en kamp for Manchester United siden september. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Er du bekymret?

– Når du har vært ute så lenge, tar det alltid tid før du er 100 prosent. I kveld synes jeg Fred og Nemanja Matic spilte veldig bra. Jeg tror ikke veldig mange av dere hadde trodd for tre eller fire måneder siden at Fred kom til å være en av banens beste spillere borte mot Burnley. Han var strålende.

Pogbas fravær var desto mer overraskende ettersom Scott McTominay er ute med skade, og Solskjær sier at han ikke forventer at midtbanespilleren kommer til å være tilbake på noen uker.

– Jeg vet ikke om det blir tre eller fire uker. Det kan bli noe sånt. Vi må bare finne en måte å komme oss gjennom det på, sier manageren.

Publisert: 29.12.19 kl. 04:56 Oppdatert: 29.12.19 kl. 05:19

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 18 17 1 0 46 – 14 32 52 2 Leicester City 20 13 3 4 43 – 19 24 42 3 Manchester City 19 12 2 5 52 – 23 29 38 4 Chelsea 19 10 2 7 33 – 27 6 32 5 Manchester United 20 8 7 5 32 – 23 9 31 VIS MER Champions League

