LYKKESESONG: Omtrent alt Erling Braut Haaland har prøvd på denne sesongen, har lykkes. Her smiler han på Anfield, til tross for 3–4-tapet for Liverpool. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Kommentar

Listen som viser at han fortjener tålmodighet

Det er mulig Erling Braut Haalands målfest fortsetter i Tyskland, men hva hvis den ikke gjør det?

Nå nettopp

«Braut kommer til å pøse inn foran den gule veggen. Bra valg. Veien blir til mens man går», skriver Viasat-ekspert Morten Langli på Twitter, og det føles mer sannsynlig enn usannsynlig at han får rett.

Det virker også som om de fleste er enige om at Dortmund-overgangen er perfekt for Haaland nå, han som scoret smått uvirkelige 28 ganger på 22 kamper for Salzburg denne høsten.

De fleste er kommet for et suverent lag som har scoret 80 ganger på 21 kamper i serie og cup, men når Haaland også har satt inn åtte mål på seks kamper i Champions League var det ikke mulig å holde ham igjen i Østerrike.

SUPERDUO: For en generasjon Norge har på gang. Martin Ødegaard, 21 år og et par uker, dominerer i Spania, 19 år gamle Erling Braut Haaland skal prøve å gjøre det samme i Tyskland. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Men kan vi egentlig forvente at det fortsetter slik, at en gutt på 19 år og fem måneder, halvannet år yngre enn Martin Ødegaard, går rett inn og dominerer på toppnivå i et av verdens beste fotball-land?

Hvis vi ser på det de som i dag er best i verden presterte som 19–20-åringer, er det liten tvil om at de fleste fikk sitt gjennombrudd i senere alder. Kanskje er det også greit å senke Haaland-kravene noen små hakk foran hans inntreden i Bundesliga?

Disse angriperne var blant de 20 beste i den siste Gullballen-kåringen:

Lionel Messi (32): 17 mål på 36 kamper for Barcelona i 06/07-sesongen som 19-åring. Fylte 20 sommeren 2007.

Cristiano Ronaldo (34): Ni mål på 50 kamper for Manchester United i 04/05. Fylte 20 i februar 2005.

Sadio Mané (27): Ett mål på 19 kamper for Metz på nivå to i Frankrike i 11/12. Fylte 20 i april 2012.

Mohamed Salah (27): Syv mål på 15 kamper for egyptiske Arab Contractors i 11/12. Fylte 20 sommeren 2012.

Robert Lewandowski (31): 21 mål på 32 kamper for Znicz Pruszkow i den nest øverste divisjonen i Polen i 07/08. Fylte 20 sommeren 2008.

DORTMUND-HELT: Bayerns Robert Lewandowski fikk sitt store gjennombrudd i nettopp Borussia Dortmund. I sesongen 2011/12, 23 år gammel, scoret han 22 ganger da Jürgen Klopps lag ble seriemester, og her feirer han klubbens hittil siste seriemesterskap. Foto: ullstein bild / ullstein bild

Raheem Sterling (25): 11 mål på 52 kamper for Liverpool i 14/15. Fylte 20 i desember 2014.

Eden Hazard (28): 12 mål på 54 kamper for det franske toppserielaget Lille i 10/11. Fylte 20 i januar 2011.

Roberto Firmino (28): Tre mål på 11 kamper for Bundesliga-laget Hoffenheim i 10/11. Fylte 19 år i oktober 2010, så var 18 i begynnelsen av den sesongen.

Antoine Griezmann (28): Syv mål på 39 kamper for Real Sociedad i 10/11. Fylte 20 i mars 2011.

Pierre-Emerick Aubameyang (30): Åtte mål på 37 kamper for Dijon på nest øverste nivå i Frankrike i 08/09. Fylte 20 sommeren 2009.

To mann skiller seg imidlertid ut med meget imponerende tall allerede i den alderen: Sergio Agüero (31) og Kylian Mbappé (21).

Agüero gjorde 27 mål på 50 kamper for Atlético Madrid i 07/08, hans siste som tenåring. Mbappé scoret 39 mål på 43 kamper for Paris Saint-Germain i forrige sesong, da han fylte 20 midtveis.

Braut Haaland har altså ekstreme 28 mål på 22 kamper og et halvt år igjen som 19-åring. Han er på vei mot «Mbappé-nivå» og vel så det, men nå venter tøffere motstand.

DEN GULE VEGGEN: Dette er den største ståtribunen i europeisk fotball, med plass til 24.454 tilskuere. Nå er det Erling Braut Haaland som skal gi dem noe å juble for. Foto: Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

Dortmund-fansen drømmer om en ny Bundesliga-tittel etter syv og et halvt års venting, og det gjelder særlig de lidenskapelige 25.000 som står på kortsiden som kalles «den gule veggen».

Etter halvspilt serie er det syv poeng opp til ledende RB Leipzig, mellom dem ligger Borussia Mönchengladbach og mektige Bayern München. I 8-delsfinalen i Champions League står PSG og Mbappé i veien.

Dortmund har manglet en ren spiss. I de to siste kampene før jul fikk henholdsvis Marco Reus og Mario Götze jobben av den pressede sveitsiske treneren Lucien Favre. Nå skal Braut Haaland ordne opp i frustrasjonene.

Westfalenstadion fylles med over 80.000 i hver eneste seriekamp, det høyeste snittet i verden. Scoringspresset han vil bli utsatt for føles nesten i overkant voldsomt, selv om han sikkert vil komme til nok av sjanser, med tilretteleggere som Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard og Julian Brandt rundt seg.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Haalands kvaliteter er helt spesielle: Fart, fysikk, høyde, evnen til å komme til sjanser, roen foran mål, avslutningsteknikken; han har det meste.

Det virker heller ikke som han tar av mentalt, men det meste er lett når det flyter. Også han vil få motgang. Det gjenstår å se hvordan han takler det hvis det går noen kamper uten scoring, og han begynner å merke presset fra kravstore omgivelsene.

Norge kan få en verdensklassespiss, og vi kan håpe og tro at scoringsorgien fortsetter denne våren, men ingen kan forvente det. Erling Braut Haaland fortjener tålmodighet – og tid, hvis han skulle trenge det.

Det er bare å se på listen over én gang til.

Statistikk-kilde: Transfermarkt

Publisert: 30.12.19 kl. 03:51

Mer om

Flere artikler