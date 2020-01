LYKKELIG FAMILIE: Klaus og Christine Ackermann har tatt med seg barna Paul og Emil til Marbella for å overvære Borussia Dortmunds treningsleir. Foto: Joachim Baardsen, VG

Fikk drømmemøte med Haaland: – Ble veldig overrasket

MARBELLA (VG) Borussia Dortmund og supporterne betegnes som en stor familie, hvor Erling Braut Haaland (19) allerede har gjort seg bemerket.

Under lagets åtte døgn lange treningsleir i Marbella trente Dortmund-spillerne stort sett to ganger om dagen.

På hver eneste økt møtte rundt 100 tilreisende supportere fra Tyskland opp både tidlig og sent for å følge laget de elsker.

– Jeg tror det som skiller Dortmund fra andre klubber, er at vi er en stor familie. Dortmund er en familieklubb som vi føler oss en del av. Supporterne har klubben i hjertet sitt, forteller tobarnsmamma Christine Ackermann til VG.

Lørdag klokken 15.30 kan Haaland debutere for Dortmund borte mot Augsburg. Kampen kan du følge direkte i VG Live.

I GODT HUMØR: Braut Haaland er på sin første reise med Dortmund. Foto: JON NAZCA

Drømmemøte med Haaland

Hun og ektemannen Klaus Ackermann tok fri fra jobbene sine for å overvære Dortmunds treningsleir. Med til Spania var også barna Paul (11) og Emil (9).

Etter at Braut Haaland signerte for klubben 30. desember, gledet de to små guttene seg begge til å se lagets nye spisskjøp på fotballbanen. Det ingen av dem hadde forventet, var å plutselig treffe spisskometen på stranden på et av oppholdets første dager.

– Jeg ble veldig overrasket. Han hadde en fotoseanse med noen fra klubben, da vi plutselig møtte ham. Det var jo ikke planlagt. Vi så at han gikk med et TV-team. Så stoppet han. Etterpå signerte han trøyen min og snakket til meg, forteller 11 år gamle Paul til VG, mens mamma Christine står og gliser ved siden av.

Det er tydelig at møtet har gjort inntrykk.

– Jeg så på øynene hans hvor mye det betydde for ham. For meg, som mamma, var det veldig godt å se, forteller hun.

I etterkant la Dortmund selv ut en video av at Haaland møter guttene, hvor Paul og Emil holder en plakat med teksten «Haaland, velkommen til BVB-familien».

Se deler av møtet mellom Haaland og Ackermann-guttene her:

– Stort

Etter at klippet ble publisert av klubbens medieavdeling, fikk det raskt over 70.000 avspillinger.

– Spesielt Paul, som er gammel nok til å forstå hvor stort det var å møte Haaland, har fått en ny favorittspiller nå, forteller mamma Christine.

Det bekrefter 11-åringen kjapt.

– Jeg er veldig glad for å ha møtt ham. Han er en svær spiller. Det var derfor jeg likte ham så godt til å begynne med, forteller den lille gutten og smiler sjenert.

VAR PÅ STRANDEN: Familien Ackermann møtte tilfeldigvis Haaland da nordmannen stilte opp på noen bilder på stranden for klubbens medieavdeling. Foto: Dortmund

Tette bånd

Tyske reportere i Spania fortalte at arbeidsforholdene deres har blitt vanskeligere de siste 10 årene som følge av at Dortmunds spillere og trenere skjermes fra mediene i langt større grad enn det som var tilfelle før.

Det gjør at folk sjeldnere kommer tett på dem. Journalistene deler samtidig supporternes beskrivelse av en klubb som har en sterk relasjon til byens innbyggere.

– En av grunnene er nok regionen hvor vi bor, i Ruhr. Folkene som bor der er ærlige, hardtarbeidende mennesker. Det er ingen overklasse. Borussia Dortmund ble stiftet i 1909. Siden den gang har regionen og klubben tilhørt hverandre, sier Klaus Ackermann.

I SPANIA: Braut Haaland prøver seg mot keeper Roman Bürki og midtstopper Mats Hummels. Foto: Friso Gentsch

Pappaen til Paul og Emil forteller at alle supporterne er venner. Under den tradisjonsrike treningsleiren i Marbella, som har en over 10 år lang historie, var det et hundretalls til stede.

På somrene drar Dortmund til Sveits for sesongoppkjøring. Da legger rundt 4000 supportere ferien sin til samme sted for å følge laget på nært hold.

Se Haaland i aksjon på Dortmund-trening her:

Den gule veggen

Den enorme entusiasmen var noe av det som bidro til å lokke Julian Brandt til Dortmund. Midtbanestjernen rådet nylig Braut Haaland til å være tålmodig, for 23-åringen minnes selv hvordan det var å komme til storklubben sist sommer.

– Det var veldig spesielt for meg å komme hit. Når Erling spiller på stadionet vårt for første gang, vil han skjønne hvor stor klubb dette er. Han må bare være tålmodig, sier Brandt til VG.

Arenaen han sikter til, heter Signal Iduna Park. Det er Tysklands største stadion og har plass til over 81.000 tilskuere.

Bak det ene målet befinner «die gelbe wand» seg - «den gule veggen» på norsk. Atmosfæren som skapes der omtales gjerne som Europas mektigste.

– Det er en fantastisk stadion. Jeg kan ikke vente med å spille der, sier Haaland.

Foto: Adam Davy / EMPICS Sport

På titteljakt

Åtte ganger har klubben og supporterne kunnet feire et tysk seriemesterskap. Fire ganger har de svart-gule vunnet den hjemlige cupen. Nå håper alle å snart ta en ny tittel.

Og det har de muligheten til allerede i vår.

I serien er det syv poeng opp til ledende RB Leipzig, men hele 17 runder gjenstår. Samtidig venter det 8-delsfinaler i både den hjemlige cupen og Champions League. Motstandere er henholdsvis Werder Bremen og Paris Saint-Germain. Én gang tidligere har Dortmund vunnet Europas gjeveste klubbturnering.

Det var i 1997.

I løpet av det neste halve året har Braut Haaland og hans nye lagkamerater sjansen til å gjøre det igjen.

– Det er et bra lag. Det kommer an på hvor gode vi klarer å være, men jeg tror vi kan skape gode øyeblikk sammen, sier Haaland.

– Jeg vet at Bundesliga er en fantastisk liga, hvor det spilles fin fotball. Jeg tror det kommer til å passe meg bra, forteller 19-åringen.

Brandt tror i alle fall at nordmannen vil styrke mulighetene deres.

– Jeg er opprømt. Jeg håper at han vil score like mange mål som han har gjort før, sier den tyske landslagsspilleren om jærbuen som har banket inn 28 mål på 22 kamper for Salzburg tidligere denne sesongen.

Publisert: 18.01.20 kl. 11:38

