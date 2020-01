TIL SVERIGE? Pål Andre Helland skal være enig med Norrköping om de personlige betingelsene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Helland om Sverige-interessen: – Håper det blir et godt år

Etter en sesong med mye tid på benken skal nå Pål Andre Helland være enig med en svensk klubb. Rosenborg-legende Jahn Ivar Jakobsen mener dette er helt feil av både klubb og spiller.

Adresseavisen melder torsdag at Pål Andre Helland skal være enig med den svenske klubben IFK Norrköping. Sportslig leder i Rosenborg Mikael Dorsin bekrefter svenskenes interesse til avisen.

Helland selv er ordknapp når det kommer til artikkelen Adressa skrev.

– Ingen kommentar. Det jeg kan si er at jeg håper det blir et godt år for både for meg selv og Rosenborg.

– Det vil nå komme en tid hvor ting er klart. Det er litt slik i fotballen at når ting begynner å rulle, så skjer det fort, forteller 29-åringen som da VG prater med ham sier at det hvert fall ikke skjer nå snart.

– Jeg sitter nemlig og passer på sønnen min, så da må nesten ting vente litt.

Kantspilleren som denne uken fyller 30 år ble sittende mye på benken i Eirik Hornelands Rosenborg som etter en nervepirrende avslutning på sesongen endte på tredjeplass i Eliteserien.

Mikael Dorsin har også uttalt til Adressa at klubben har et ønske om å beholde han.

– Dukker det opp noen klubber, må vi vurdere det. Vi må se på hva som er best for klubben og laget. Men Pål har et år igjen av kontrakten, og vi ønsker å beholde ham. Motivert og skadefri er han en stor ressurs og viktig for laget og klubben, sier han.

«Mini»: - En av få som leverer

«Mini» skjønner ingenting av denne overgangen, dersom den blir noe av.

– At Pål André Helland går til IFK Norrköping det er helt feil. Sporstlig er Rosenborg en av skandinavias største, mens Norrköping er helt middels. Jeg kan jo forstå om han har lyst til å forsøke seg i en annen liga, men Norrköping, sier Jakobsen til VG og fortsetter:

– Det er også helt feil av Rosenborg, han er trønder og godt likt av publikum. Han er en av få som leverer bra på banen, og han leverer på enda bedre nivå utenfor.

LUFTENS BARON: Jahn Ivar Jakobsen la opp i 1999. Han syns det er merkelig om Pål André Helland forlater Rosenborg til fordel for svenske Norrköping. Her fra et intervju i Trondheim i 2017. Foto: Ole Martin Wold

Jakobsen hadde to perioder i Rosenborg, en på 1980-tallet og en på 1990-tallet. Han var en del av Rosenborg-eventyret i Europa, og kom inn som innbytter da Rosenborg slo AC Milan i på bortebane i Champions League i 1996.

– Pål André har hatt noen uttalelser som ikke har vært nødvendig. Men nå vet jeg at det har kommet mye rart ut av kjeften min og, og det må man akseptere. Pål André ønsker stort sett bare det beste for Rosenborg, sier Jakobsen og legger til:

– Det har vært et spesielt år med dårlig sportslig resultat og sportslig har Rosenborg bruk for Helland når man ser hva klubben sitter igjen med nå. Men ingen er uerstattelige. Men Pål André har det spesielle at han plutselig kan avgjøre kamper.

I november klinket Helland til mot egen klubb og fyrte løs:

Ni kamper fra start

29-åringen fikk i sesongen 2019 kun ni kamper fra start i Eliteserien for Rosenborg. Han har gjennom sesongen vært ærlig på at han selv mener han fikk for lite spilletid i året som gikk, og etter siste kamp på Lerkendal satt han seg ned for seg selv midt på banen. Da blusset spekulasjonene opp igjen om dette var et tegn på at Helland hadde spilt sin siste kamp på Lerkendal.

