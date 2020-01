TIL SVERIGE? Pål Andre Helland skal være enig med Norrköping om de personlige betingelsene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Adressa: Helland enig med svensk klubb

Etter en sesong med mye tid på benken skal nå Pål Andre Helland være enig med en svensk klubb.

Adresseavisen melder torsdag at Pål Andre Helland skal være enig med den svenske klubben IFK Norrköping. Sportslig leder i Rosenborg Mikael Dorsin bekrefter svenskenes interesse til avisen.

Kantspilleren som denne uken fyller 30 år ble sittende mye på benken i Eirik Hornelands Rosenborg som etter en nervepirrende avslutning på sesongen endte på tredjeplass i Eliteserien.

Mikael Dorsin har også uttalt til Adressa at klubben har et ønske om å beholde han.

– Dukker det opp noen klubber, må vi vurdere det. Vi må se på hva som er best for klubben og laget. Men Pål har et år igjen av kontrakten, og vi ønsker å beholde ham. Motivert og skadefri er han en stor ressurs og viktig for laget og klubben, sier han.

29-åringen fikk i sesongen 2019 kun ni kamper fra start i Eliteserien for Rosenborg. Han har gjennom sesongen vært ærlig på at han selv mener han fikk for lite spilletid i året som gikk, og etter siste kamp på Lerkendal satt han seg ned for seg selv midt på banen. Da blusset spekulasjonene opp igjen om dette var et tegn på at Helland hadde spilt sin siste kamp på Lerkendal.

