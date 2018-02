Ti minutters Moi-mareritt

Publisert: 13.02.18 22:35

FOTBALL 2018-02-13T21:35:22Z

BASEL (VG) (Basel–Manchester City 0–4) Det skulle være årets høydepunkt for Mohamed Elyounoussi (23) og hans Basel-kamerater. Det ble et mareritt nesten før det hadde begynt.

Elyounoussi fikk glimtvis vist noe av det han kan i 2. omgang, men da var 8-delsfinalen for lengst avgjort.

– Dette var både frustrerende og inspirerende. Vi hadde noen muligheter tidlig, men når de får tre mål på ni minutter er det jo kjørt. Jeg tror dette er verdens beste lag nå, og vi merket at vi akkurat har kommet igang med sesongen igjen, sier han til VG.

Muttenzerkurve, der de hardeste Basel-supporterne holder til, gjorde sitt for å holde varmen i kuldegradene ved Rhinen. De sang høyere og høyere for hver City-scoring, og da ljomet det ganske godt etter hvert.

Men åpningen kunne fort blitt annerledes, takket være de lynkjappe beina til Basel-spiss Dimitri Oberlin.

Smalt i motsatt ende

Først var den kamerunskfødte sveitseren helt alene med City-keeper Ederson. Han var som vanlig langt ute, Oberlin ble stresset og rotet bort sjansen.

Deretter var ikke Oberlin langt unna straffe i en duell med Nicolás Otamendi, men det er jo gjerne slik når man spiller mot bedre lag: Det er litt vanskeligere å utnytte sjansene, og det er litt verre å få marginale avgjørelser med seg.

Isteden smalt det i motsatt ende: Basel-spillerne var nesten ikke ferdig med å klage til dommer Jonas Eriksson da Ilkay Gündogan nikket City foran. Et snaut kvarter var spilt, og det var starten på ti marerittminutter.

Bernardo Silva fikset 2–0 bak en ikke veldig imponerende Tomás Vaclík i Basel-målet, før Sergio Agüero banket inn det tredje fra langt hold. Det ble liksom mål hver gang City prøvde.

– Det er langt opp

Akkurat slik følte også Elyounoussi at det var.

– Man må bare akseptere det. De scorer på alt de gjør og vi bommer. Vi slipper inn for enkle mål, men må erkjenne at det er langt opp. Jeg følte at jeg fikk vist meg frem litt i 2. omgang, og ble ikke skremt av nivået, selv om City som lag var overlegne. Det var for eksempel morsomt, utfordrende og kult å prøve seg mot en mann som Kyle Walker, med den fysikken og hurtigheten, sier «Moi».

Han lurte Kevin De Bruyne før pause, belgieren taklet ham urent - og etter kampen gikk han bort til Elyounoussi for å forsikre seg om at alt var i orden.

– Han så at jeg begynte å blø, og lurte på om det hadde gått bra. Så ga han meg noen komplimenter.

– Hva sa han?

– Han nevnte den finten blant annet, og det var jo morsomt. De Bruyne er en spiller jeg har veldig stor sans for. Etterpå byttet vi drakter.

Gündogan-perle

Etter hvert ble det bare å kontrollere inn kampen for Premier Leagues suverene lederlag, og foran øynene på landslagssjef Joachim Löw scoret Gündogan enda en gang etter pause.

Også tyskeren smilte bredt etter at avansementet til kvartfinalen så godt som ble sikret etter én av to kamper.

– Jeg elsker å spille for denne klubben og denne manageren. Alle ser at vi er en spesiell gruppe og vi prøver å spille best mulig fotball. Det er fortsatt midt i sesongen og viktige kamper kommer. Men det var en god dag for oss, sier Gündogan til Viasat.

Men Basel fikk da vist at det er en grunn til at laget kom til 8-delsfinalen: Sveitserne var småskumle på kontringer, og Mohamed Elyounoussi var veldig skummel da han skjøt fra rundt 20 meter tidlig i 2. omgang. Ederson reddet med fingertuppene.

Sarpingen vartet også opp med en nydelig finte da Nicolás Otamendi ble liggende inne i 16-meteren senere i omgangen, men det ble bare nesten, også da Dimitri Oberlin nikket fra kort hold.

23-åringen greide også å terge på seg Manchester City -stjernen Kevin De Bruyne nok til at belgieren forsøkte å takle nordmannen ut av banen. Sarpingen og belgieren utvekslet mer enn bare taklinger, og ble stående og prate etter kampen.

City-manager Pep Guardiola hadde mer å glede seg over enn seier og tidlig avansement til kvartfinalen: Leroy Sané var også tilbake etter den stygge skaden han pådro seg i cupmøtet med Cardiff.