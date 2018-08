BETYR MYE: Her er Erling Knudtzon etter at han ble matchvinner da han scoret 2–1-målet på Åråsen. Totalt har han scoret tre mål i hans 18 derby mot VIF. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Knudtzon om det som kan være hans siste VIF-derby: – En kamp jeg vil savne

LILLESTRØM (VG) Kampen mot Vålerenga på søndag blir Erling Knudtzons 19. derby mot Oslo-klubben, og det kan være siste gangen han får kjenne på stemningen mellom Eliteseriens argeste rivaler.

Det ble fire derby mot Vålerenga som Lyn-spiller, og siden er det blitt 14 i den gule trøya for Erling Knudtzon . Ved mindre Vålerenga og Lillestrøm møtes i cupen, blir søndagens oppgjør det siste derbyet hans mot VIF for denne gang.

I sommer ble det kjent at han blir Molde-spiller etter sesongen.

– Akkurat det har jeg ikke tenkt så mye på, det viktigste er at vi vinner. Men det er klart det er en kamp jeg vil savne. Det er jo årets morsomste kamp, sier han til VG etter en økt i sola på treningsfeltet noen hundre meter fra Åråsen.

Han legger ikke skjul på at han er spent.

– Jeg er alltid spent, men det er ikke mange ganger i året jeg har sommerfugler i magen før kamp. Mot Vålerenga så kommer de, så det gleder jeg meg til.

Her kan du se hva Knudtzon sa om Vålerenga tidligere i år:

Tror ikke overgangen er grunnen til formdupp

Knudtzon var god på våren for Lillestrøm, og før overgangen til Molde ble kjent 17. juli, sto han bak seks assist og ett mål. Etter det har han ingen målpoeng på fire kamper, og måtte starte kampen mot Sandefjord forrige runde på benken.

– Det handler nok ikke om overgangen. Jeg har vært dårligere etter at jeg kom tilbake fra skade. Jeg føler hvert fall selv at jeg ikke har hatt den samme formen. Det er klart det hadde vært en bedre overskrift hvis det var en formdupp fordi jeg signerte, sier han og ler.

Knudtzon var ute rundt en måned med en strekkskade fra slutten av mai og litt ut i juni. Han gikk da glipp av tre seriekamper, inkludert det første derbyet mellom lagene på Intility, der VIF avgjorde på overtid.

– Erling kan bli den avgjørende faktoren

Knudtzon er sikker på at trener Jörgen Lennartsson stiller med de 11 han føler har best forutsetninger for å vinne, noe Lennartsson også bekrefter. Erik Brenden, som startet foran Knudtzon mot Sandefjord, svarte med to målgivende pasninger til Smarason:

– Hvor viktig tror du rutine blir i et sånt oppgjør?

– Det er viktig. Det er et perspektiv på mange ulike egenskaper vi trenger i laget og i gruppen, sier Lennartsson til VG.

Veteranen Frode Kippe tror også at rutine kan være viktig i oppgjøret på søndag, men understreker at også de nye som har kommet inn har erfaring fra tilsvarende oppgjør i andre land.

– Rutine er bra, og selvfølgelig, Erling har jo vært med i mange av disse oppgjørene her, og kan bli den avgjørende faktoren igjen. Jeg tror han har den lille X-faktoren som kan avgjøre kamper, så får vi håpe at alle greier å levere, sier Kippe, som søndag spiller sitt 31. Vålerenga-derby i Lillestrøm-drakten.

Ser optimistisk på tabellsituasjonen

Lillestrøm kjemper i bunnen av tabellen, og der er det jevnt. De ligger nå på trygg grunn, men er bare tre poeng over Start på direkte nedrykk.

– Nå er det bare en kamp om å overleve. Det er noen av oss som har vært med på dette et par ganger før, og det føles bedre ut nå enn det har gjort enkelte ganger tidligere, så jeg er veldig optimistisk på at vi skal klare det her, sier Knudtzon.

Han understreker at neste måneden blir viktig. Da møter de både Start og Stabæk som kjemper den samme kampen. Han tror en seier mot Vålerenga kan være forløsende.

– Det kan være en katalysator det, for det er en sånn kamp som gir en energiboost. Hvis vi tar poeng hjemme igjen og i tillegg mot Vålerenga kan det være med på å gi ny entusiasme og optimisme.

