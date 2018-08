MISTER LANDSKAMPER: Kristine Bjørdal Leine får ikke fri fra skolen for å bli med landslaget i avgjørende VM-kvalifisering. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Norge-kapteinen sjokkert – Leine nektes landslagsspill av skolen

FOTBALL 2018-08-23T17:33:13Z

Kristine Bjørdal Leine (22) må melde forfall til landslagets avgjørende kamper mot Slovakia og Nederland fordi hun ikke får fri fra sykepleierstudiene ved VID Diakonhjemmet Høyskole. Det provoserer landslagskaptein Maren Mjelde (28) kraftig.

– Jeg visste ikke om dette før jeg leste om det i dag, og jeg ble sjokkert. Jeg håper virkelig ikke siste ord er sagt. Dette er veldig trist, sier Mjelde til VG.

– Jeg blir jo provosert også, for argumentet er at alle skal behandles likt. Vi blir jo oppfordret til å kombinere fotball med studier, og da må skolene strekke seg langt når de har elever som skal representere Norge i så viktige kamper, legger Mjelde til.

Chelsea-spilleren tok kontakt med Leine i dag, for å komme med sin støtte til den unge landslagsvenninnen.

– Dette er liksom ikke hvilke som helst kamper, heller. Dette er viktig, og Kristine er en veldig bra spiller og person å ha med i gruppen. Dette må la seg ordne på et vis, mener Mjelde.

– Det er en utrolig kjip situasjon å være i. Drømmen blir knust, det er slik det føles for meg, sier Leine til TV 2 .

Hun ble nylig tatt ut i troppen til de to kampene som skal avgjøre om Norge kommer med i VM-sluttspillet i Frankrike til sommeren .

Første kamp er borte mot Slovakia 31. august. Fire dager senere kommer Nederland på besøk til Norge og Intility Arena.

Det blir altså uten den unge forsvarsspilleren, som til daglig spiller i Røa.

– Hadde jeg gått førsteåret, hadde jeg droppet ut. Men med tanke på at jeg har brukt tre år på dette, og kun har ett år igjen, hadde jeg egentlig bestemt meg for å fullføre studiet. Samtidig er det nå jeg kan satse fotball, og tankene om å droppe ut er til stede. Jeg føler meg veldig rådvill, jeg har lyst til begge deler, sier Leine til NRK .

Hun er for tiden ute i praksis, og skoleledelsen har altså sagt nei til å 22-åringens forespørsel om fri for å hjelpe fotballjentene til sluttspillet.

Nasjonale regler

– For praksis er det et absolutt krav om 90 prosent tilstedeværelse for å få bestått. Det er et nasjonalt krav, og ikke skolens krav. Det gjelder for alle praksisstudier innenfor denne utdanningen, forteller rektor for høgskolen, Ingunn Moser, til NRK .

Norges Fotballforbund redegjorde for situasjonen på sin hjemmeside tidligere i dag.

«Vi må beklageligvis konstatere at Kristine ikke får fri fra skolen sin. Vi ønsker selvfølgelig å ha alle våre beste spillere tilgjengelige til så viktige landskamper. Det står om en VM-plass. Men først og fremst er dette trist for Kristine selv. Som regel pleier vi å finne gode løsninger mellom landslag og skole, men det var dessverre ikke mulig i dette tilfellet» sier administrativ leder for kvinnelandslaget, Bente Bratbak.

PS! Leine har vært på banen i fire A-landskamper. Hun ble byttet inn i 3–0-seieren borte mot Nord-Irland i april.