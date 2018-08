Sarpsborg henter Jørgen Horn fra Elfsborg: – En lederstjerne

Publisert: 13.08.18 20:20 Oppdatert: 13.08.18 21:24

FOTBALL 2018-08-13T18:20:27Z

Tidligere Vålerenga-, Viking-, Fredrikstad- og Strømsgodset-stopper Jørgen Horn (31) er klar for Sarpsborg.

De medaljejagende østfoldingene henter forsvarsspilleren fra svenske Elfsborg, der han opprinnelig hadde kontrakt ut neste sesong, og dermed fortsetter aktiviteten i det som har vært et over snittet hektisk overgangsvindu for Eliteserieklubbene.

Sarpsborg var neppe den eneste norske klubben som har vært interessert i å hente stopperveteranen hjem til norsk fotball, og som VG kunne erfare ble signeringen offentliggjort mandag kveld.

– Jørgen er en stor lederstjerne som kommer til å utfylle en viktig plass i gruppa vår, sier sportssjef Thomas Berntsen i en pressemelding.

Horn har skrevet under på en avtale ut 2021, er spilleklar umiddelbart og blir samtidig en naturlig arvtager for midtstopper Joackim Jørgensen på sikt, som fra og med sesongen 2019 skal spille for Start.

– Jeg gleder meg veldig til å bli en del av dette - en god gruppe og et godt trenerteam. Jeg håper å bidra til å gjøre dette enda litt bedre, sier den nysignerte midtstopperen, sier Horn til klubbens nettside.

– Sarpsborg er med i toppen og jeg gleder meg til å være med og kjempe om noe igjen. Det har ikke vært så mange gode år i Elfsborg, i hvert fall ikke de to siste. Så å kunne begynne og snuse oppover på tabellen, og kanskje utfordre de øverste hadde vært moro.

Horn ankomst betyr likevel ikke at Jørgensen slippes til Sørlandet allerede nå.

Etter 1–1-kampen mot Rijeka i Europa League avviste dessuten Sarpsborg-trener Geir Bakke overfor VG at Jørgensen skulle fases ut av laget, som blant annet har skjedd André Sødlund i Sandefjord etter at han signerte for Odd fra og med neste år.

– Vi begynner ikke å røre med det der. Vi skal ikke lage noe ubehageligheter i hodet hans, begrunnet Bakke etter den første av to kamper mot det kroatiske laget, der returen spilles førstkommende torsdag.

Horn er for øvrig ikke den eneste forsvareren som er på vei inn portene på Sarpsborg stadion. Også backen Sulayman Bojang er klar for fjorårets serietreer og cupfinalist. 20-åringen kommer fra Skeid og også han har signert ut 2021-sesongen.

