«Moi» fant tonen med Ings: – Vi samarbeidet godt

ST. MARY’S (VG) (Southampton – Burnley 0-0) Etter bare én trening sammen satte Mohamed Elyounoussi (24) og Danny Ings (26) fart på Southampton da de ble byttet inn. Moi var storfornøyd med sin nye lagkamerat.

– Vi samarbeidet godt på topp. Ings er en spiller jeg tror jeg kommer til å trives å spille sammen med. Han vil kombinere, sånn som meg. Men dette er vel omtrent første gang vi sentret til hverandre, sa Elyounoussi til VG etter debuten foran drøyt 30.000 tilskuere i det målløse hjemmemøtet med Burnley.

«Moi» var omtrent den siste spilleren som kom ut fra garderoben. Alle journalistene, bortsett fra VG, hadde dratt og regnet pøste ned slik at bare noen få supportere orket å vente i håp om å få en autograf og et bilde.

24-åringen var mellomfornøyd med egen innsats, og savnet at han fikk uttelling i form av scoring eller assist .

– Det var en godkjent start for min del, men selv er jeg ikke helt fornøyd, understreket Moi som uansett gleder seg til fortsettelsen sammen med Ings.

26-åringen ble hentet på lån fra Liverpool sent torsdag kveld, og rakk bare en kjapp trening med resten av laget før han kom med i kamptroppen.

– Da spilte vi faktisk bare mot hverandre, så dette var første gang vi spilte sammen, forklarte Elyounoussi.

Ings var stor stjerne i nettopp Burnley, før han signerte for Liverpool for tre år siden. En rekke store skader har bidratt til at spissen med én landskamp for England ikke har slått skikkelig til på Anfield.

Kanskje får han en karriereopptur sammen med den norske landslagsspilleren i Southampton. Sammen med Elyonoussi var han i alle fall et lyspunkt i en småfrustrerende aften for hjemmefansen på sørkysten av England.

Også klubblegenden Matthew Le Tissier bemerket byttene, og det faktum at Ings markerte seg:

Southampton slet tungt i første omgang, og var heldige som ikke lå under mot et robust bortelag som endte på syvendeplass sist sesong.

I det 56. minutt ville So’ton-manager Mark Hughes få fart på det offensive spillet, og la om formasjonen med Moi i en offensiv rolle bak spissene Charlie Austin og Ings, som kom inn samtidig som nordmannen.

Fornøyd Hughes

– Byttene hjalp oss, og det var vi som jaget seieren. Førsteomgangen var skuffende, og Burnley viste at de nok er et hakk foran oss når det kommer til lagsammensetting og nivå, oppsummerte Hughes, som roset Mois innhopp:

– Med Mois tekniske ferdigheter og viljen til å utfordre, har vi et ekstra element med offensivt trykk som vi har manglet tidligere. Og Danny (Ings) viste hvilken kvalitetsspiller han er. Det er mye i vente fra disse spillerne, sa Hughes som nå skal forberede neste kamp – borte mot Everton kommende helg.

Elyounoussi og Ings var involvert i flere farligheter for «The Saints». Elyounoussi fikk en pasning fra Ings som han muligens burde omsatt i scoring, men ble litt for nølende inne i feltet, og James Tarkowski fikk blokkert.

Nordmannen hadde også en pasning til Ings, som satte Burnley-keeper Joe Hart på prøve. Moi fikk også jobben med å ta alle cornerne etter at han kom inn.

– Det ble faktisk bare sånn fordi han som tok cornerne (Stuart Armstrong, red.anm.) ble byttet ut da jeg kom inn. Jeg hadde ikke øvd på det i det hele tatt. Men nå har jeg begynt å ta cornere på landslaget også, så jeg får terpe på det fremover, sa Elyounoussi med et smil.

– Det er mye kvalitet i laget, men vi må få spilt sammen og få relasjonene. Ting kommer etter hvert. Det var litt sånn på landslaget også da det ble en ny generasjon. Det tar tid å skape relasjoner, og sånn er det her også, la han til.

Fikk ros fra flere hold

Dave Merrington, som var Southampton manager i 1995–96-sesongen og har hatt en rekke trenerroller i klubben, er fast kampkommentator på BBC Radio Solent. Han har sett stort sett alle klubbens kamper i mange år, og mener Elyounoussi gjorde en meget god figur.

– Han gjorde det veldig bra. Jeg synes han virket rolig og behersket, viste god ballkontroll og da han kom på var han veldig positiv, roste Merrington, da han snakket med VG etter kampen.

– Tror du han får starte mot Everton til helgen?

– Jeg tror kanskje ikke det er kampen det er best for ham å starte i, for manageren vil nok satse litt mer på det trygge. Men han viste nok i dag til å bekrefte at han er en spiller det kan forventes mye av.

– Premier League er nok den vanskeligste ligaen å finne seg til rette i, og når han kommer inn og viser seg frem såpass tidlig så lover dette godt. Southampton har veldig mange offensive spillere nå som kan snu kamper, men de er nødt til ta poeng for ikke å havne i situasjonen de var i sist sesong, sa Merrington.

Southampton reddet nemlig Premier League-plassen med et nødskrik forrige sesong.

PS! Elyounoussi ble med sin debut den 69. norske spilleren som har vært på banen i den øverste ligaen i England. Han er den sjette nordmannen som har spilt obligatorisk kamp for Southampton.