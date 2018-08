Solskjær om Håland-bud: – Nå er det opp til Erling og Salzburg

Publisert: 02.08.18 18:49

FOTBALL 2018-08-02T16:49:28Z

(Laçi – Molde 0–2, 0–5 sammenlagt) Etter å ha gått videre i Europa League-kvalifiseringen, bekreftet Ole Gunnar Solskjær at Molde har akseptert et bud fra Salzburg på Erling Braut Håland.

– Vi er fornøyd med budet Salzburg har kommet med. Nå er det opp til klubben og Erling å bli enig. Helt fra da Erling kom til oss har vi visst at han kom til å forlate oss på et tidspunkt. Så får vi se om det blir nå eller snart, forteller Molde-treneren til NRK .

Ifølge Eurosport skal det være en totalramme på rundt 100 millioner i budet som Molde har mottatt fra den østerrikske storklubben.

Etter det VG forstår skal Erling Braut Håland være i Østerrike med sin far Alf-Inge, som fungerer som agent, i disse tider for å diskutere en overgang. Far og sønn Håland skal være begeistret over opplegget til klubben og sjansene for rikelig med spilletid.

Full kontroll

Molde vant første kamp på hjemmebane 3–0. Torsdag hadde de få problemer med å fullføre jobben i Albania mot Laçi.

Fredrik Aursnes og Petter Strand sørget for 2–0 med hver sin scoring rett før pause.

Magnus Wolff Eikrem gjorde sin første kamp fra start for Molde etter fire år borte med opphold i Herenveen, Cardiff, Malmö og Seattle Sounders. Midtbanespilleren spilte en time før han ble byttet ut.

Flere runder

En annen som gjorde sin debut var svenske Pawel Cibicki, som er på lån fra Leeds. Vingen fikk den siste halvtimen da han kom inn for nettopp Wolff Eikrem.

Blåtrøyene er nå klare for kvalifiseringsrunde nummer tre. Der venter enten skotske Hibernian eller greske Asteras Tripolis, de to lagene møtes senere torsdag kveld. Det gjenstår ennå to runder før Solskjær og hans gutter eventuelt er klare for høstens gruppespill.

Lillestrøm ute etter supporterbråk

For Lillestrøm blir det ikke noe Europa-eventyr. Forrige uke tapte de 4–0 borte mot LASK Linz. Torsdag ble det tap 2–1 i returkampen på Åråsen. Thomas Lehne Olsen scoret LSKs mål.

Action ble det mest før kampen i Lillestrøm sentrum, hvor det ble bråk mellom de to supportergruppene. Bluss og glass ble kastet.