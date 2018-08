Sarpsborg-Bakke byttet ti mann og tapte: – Folk får mene hva de vil

FOTBALL 2018-08-26T17:53:21Z

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Kristiansund 1-2) Sarpsborg-trener Geir Bakke valgte å hvile ti mann fra Europa League-bragden mot Maccabi. Det kostet dyrt søndag – men håpet er at det kan være verdt 40–50 mill. kroner torsdag.

Publisert: 26.08.18 19:53 Oppdatert: 26.08.18 20:40

Nykomlingen Flamur Kastrati (26) skjøt seg inn i Kristiansund-tilhengernes hjerter da han smelte inn 1–0 på Sarpsborg stadion. Tidligere Sarpsborg-spiller Liridon Kalludra økte til 2–0 helt i starten på 2. omgang. Ronnie Schwartz reduserte for vertene, men en sterk sluttspurt fra sarpingene holdt ikke til poeng.

Geir Bakke hadde altså valgt å bytte ti mann og stille med «reservelaget». Amin Askar var den eneste som var igjen fra Maccabi-triumfen. Karer som Joackim Jørgensen, Patrick Mortensen og Rashad Muhammed var ikke engang med i troppen.

– Folk får mene hva de vil om det vi bestemte oss for. Det er mye som står på spill, sier Geir Bakke etter tapet.

– Hvorfor byttet du 10 mann?

– Fordi vi har en viktig Europa League-kamp torsdag, og med kamper torsdag og søndag hver uke, så klarer rett og slett ikke spillerne å ta seg inn. Vi merket det i Brann-kampen for ei uke siden, og om vi ikke hadde gjort dette nå, så hadde vi kommet til å merke det torsdag mot Maccabi, sier Sarpsborg-treneren til VG.

– Jeg har forståelse for at Geir bruker hele stallen med det kampprogrammet de har hatt i det siste. Og torsdag skal jeg sitte i TV-stolen og heie på dem, sier Kristiansund-sjef Christian Michelsen til VG.

En plass i Europa League vil gi 40–50 millioner kroner inn i Sarpsborg-kassen, og med tanke på at det var mange tunge bein etter 3-1-seier mot Maccabi Tel Aviv i playoff, valgte altså Bakke å spare nesten samtlige etablerte spillere foran returoppgjøret i Israel torsdag.

Kristiansund solgte Daouda Bamba (23) for åtte millioner og hentet inn Oslo-karen Flamur Kastrati til en brøkdel av summen. Så sent som torsdag fikk han seg en skikkelig smell på Kristiansund-treningen, men hardhausen var likevel klar til søndagens match i Østfold. Han sørget for 1–0-ledelse til pause.

– Et sleivspark, innrømmet han selv til Eurosport da han skulle fortelle om venstrebeinsskuddet fra syv meters hold.

Tidligere i 1. omgang hadde Kastrati pådratt seg gult kort etter en stygg takling mot Bjørn Inge Utvik.

– Jeg kan bare beklage. Slikt skal ikke skje på en fotballbane. Men det viser i hvert fall at jeg er på jobb, forklarte Flamur Kastrati selv til Eurosport i pausen. Han måtte forlate banen etter en drøy times spill.

– Hodet sa stopp. Det ble mange hodedueller i denne kampen. Jeg ble kvalm, forteller han til VG.

– Du svimte av på treningen torsdag?

– Ja, jeg smelte sammen med en annen spiller.

Christian Michelsen svarer et klart «nei» når VG spør om de er bekymret for hodesmertene til Kastrati.

– Det kan ha sammenheng med at han jobbet veldig hardt, sammen med den smellen han fikk torsdag.

Geir Bakke er tidligere Kristiansund-trener – med Michelsen som assistent. De var sammen også i Moss.

– Vi må være litt hvassere i duellspillet, sa Bakke i pausen.

– Det er alltid viktig å få sprukket nullen for en spill, sa Christian Michelsen om Kastratis scoring.

Han hadde bare så vidt snakket setningen ut før laget hans økte til 2–0. Bojang mistet ballen, som via Christoffer Aasbak og Flamur Kastrati endte hos Torgil Øwre Gjertsen. Han fant Kalludra, som dundret ballen opp i krysset.

Kristiansund revansjerte dermed 5–1-tapet fra Sarpsborg i fjor – og er tilbake etter en litt tung periode etter sommerferien.

– Vi jobber hardt både opp og nede – og spillerne er smarte, sa trener Christian Michelsen til Eurosport etter seieren.

– Det er fantastisk å slå det laget som på mange måter er forbilde i norsk fotball om dagen, sier han til VG.

– Kan dere puste ut nå?

– Nei, vi må jobbe hardt videre. Men dette var tre gode poeng å ta med seg.

Michelsens elever hadde en kjempekamp og vant 3–2 over Strømsgodset i den siste kampen før ferien. De tre kampene etterpå hadde før Sarpsborg-kampen bare endt i ett poeng: 1–1 mot Odd, deretter ble det 3–0-tap for Bodø/Glimt og 2–0-tap mot Rosenborg.

Sarpsborg tapte også for en uke siden, da 0–2 borte mot Brann.