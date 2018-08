Lettet: Steffen Lie Skålevik scoret ett i 2–0-seieren mot Sarpsborg 08. Det betød mye for spissen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Skålevik: – Jeg følte meg ønsket i Brann

FOTBALL 2018-08-21T06:47:11Z

BERGEN (VG) Steffen Lie Skålevik var nær å forlate Brann da klubben åpnet lommeboken i sommervinduet. Nå vil han ta gull med favorittklubben.

Mathias Fløtaker

Publisert: 21.08.18 08:47

– Jeg var i tenkeboksen, men jeg er glad i klubben. Jeg har tatt mange riktige valg i karrieren. Dette er ett av de, sier Skålevik, som scoret ett i 2–0-seieren mot Sarpsborg 08 søndag.

Brann skal ha betalt mellom åtte og ni millioner kroner for Kristiansund-spiss Daouda Bamba. Da ventet mange at Skåleviks dager i klubben var over. Start ønsket spissen som gjorde en svært god figur for sørlendingene i 2017, men sotrastrilen var til slutt klar på at han ønsket å bli i Bergen.

– Jeg hadde en god samtale med Lars Arne (Nilsen journ.anm.) på siste dag av overgangsvinduet. Jeg følte at jeg var ønsket i klubben og det var ekstra betryggende for meg, sier spissen som har scoret åtte mål i Eliteserien til VG.

Tilfreds trener

Lars Arne Nilsen var full av beundring for Skålevik etter 2–0-seieren søndag. Etter en kaotisk uke der Brann hentet inn tre nye spillere på «deadlineday», forteller treneren om en spiller som virkelig har tatt opp hansken.

– Det er fantastisk fra Skålevik. Han ringte til meg og ba om å få bli i klubben. Det var en helt nydelig telefonsamtale. Han ville bli i klubben, kjempe om medaljer og virkelig ta opp kampen. Sånne gutter vil man ha, forteller en entusiastisk trener mens han slår seg på hjertet.

Daouda Bamba, Christian Eggen Rismark, Ruben Yttergård Jensen og Thomas Grøgaard var alle i Branns kamptropp søndag. Det har gitt økt konkurranse i Brann-troppen. Det var helt nødvendig mener Nilsen.

– Det er en helt annen tropp enn bare for en uke siden. Vi har et større repertoar offensivt. Vi har manglet konkurranse på flere posisjoner. Nå endrer det seg. Nå handler det om å få gutta til å forstå at de spiller når kampbildet passer deres ferdigheter, fortsetter Nilsen.

Beholder serieledelsen

Brann tok kontroll fra første minutt i søndagens oppgjør mot Sarpsborg 08. Vito Wormgoor sendte bergenserne i føringen allerede etter fem minutter, før Skålevik fastsatte sluttresultatet til 2–0. Det var ingen tvil om at scoringen betydde mye for spissen.

– Det er alltid deilig å score mål, men i dag var det noe ekstra. Vi går en spennende høst i møte og da nytter det ikke tenke på seg selv. Jeg er en lagspiller, men som spiss må du levere mål. Nå skal jeg frem med kassen og vise at det var riktig å bli, sier Skålevik til VG.

Spissen mener han allerede etter en uke kan se tegn til at den økte konkurransen har gitt positiv effekt på treningsfeltet.

– Jeg har virkelig merket endring i mentaliteten på feltet. En merker at alle gutta kjenner konkurransen. Tenningsnivået og energien på trening har vært enormt bra denne uka. Alle ønsker å gjøre det vanskelig for Lars Arne, avslutter han.